حجاب زنان پس از انقلاب باعث افزایش مشارکت اجتماعی آنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هادی خانیکی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست بررسی عوامل و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که در سالن جلسات استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: فقر فرهنگ گفتگو از مشکلات فرهنگی جامعه ما است و در حوزه اجتماعی نیز فقر نهادمندی جوامع مدنی مشارکت پذیر احساس می شود.

وی با بیان اینکه در عرصه سیاسی نیز ضعف مشارکت زنان وجود دارد، افزود: شیوه پرداختن به مباحث فرهنگی و انجام گفتمان در مسائل سیاسی باید سازمان بندی شده باشد و اگر نگاهی کلان داشته باشیم باید مسئله مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه زنان از مهمترین عوامل در تحولات علمی جامعه ما هستند، گفت: با وجود تنگناها و تغییرات جوامع می توان گفت زنان ایرانی به نوع خاصی از مشارکت اجتماعی دست یافته اند.

خانیکی به مسئله حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: خوانش وضعیت و مقایسه با واقعیت نشانگر آن است سرمایه اجتماعی ما با تهدید های جدی مواجه است و اعتماد فرد به خانواده بیشتر از اعتماد به نهاد و سازمان ها بوده که بیانگر رشد فردیت در گرایش های اجتماعی است.

وی اظهار داشت: فرآیند های اجتماعی معطوف به مشارکت زنان در حوزه اجتماعی و سیاسی است و در سطوح مختلف آمارها متفاوت است بنابراین باید به نوعی توانمندی نهادهای رسمی از خانواده تا دولت افزایش داه شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: امروزه زن ایرانی با سوادتر از گذشته شده است و می تواند حتی اگر در خانه باشد بار اطلاعات بالایی نسبت به مردان داشته باشد و رشد خانواده را افزایش دهد.

خانیکی خاطر نشان کرد: مطالعات اجتماعی نشان می دهد بیشترین تحولات در نهاد خانواده صورت گرفته است و اگر در گذشته ۷۲ درصد فعالیت ها با محوریت و مشارکت اجتماعی مرد همراه بود امروز این میزان به ۴۲ درصد در دهه ۸۰ رسیده و ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در حال نزدیک شدن به ایده آل های ایجاد فرصت های برابر در جامعه هستیم، گفت: در نظام حقوقی شرط ضمن عقد پذیرفته شده است و بر اساس آن فراهم شدن بروز استعدادهای زنان در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح است.

خانیکی یادآور شد: بیشترین آسیب های اجتماعی زمانی رخ می دهد که زنان سرپرست خانواده بوده و هم اکنون بیشترین درصد جامعه را این قشر و زنان بالای ۵۰ سال تشکیل می دهند.

وی گفت: اگر بخواهیم در ازداوج ها افزایش مشارکت در اجتماع اهمیت پیدا کند باید تحول در ساختارها ایجاد شود و نهادهای اجرایی و علمی و دولتی با برنامه ریزی مناسبتری شراط حضور و مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی را افزایش دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در جامعه زنان بیشتر تلاش کرده اند فرصت ها را فراهم کنند و نگاه مردان در واقع بیشتر نظارت بوده است در حالی که باید با شرایط را برای رشد فعالیت زنان در اجتماع فراهم کنند.

خانیکی اظهار داشت: تحقیقات غیر ایرانی ها حاکی از آن است که حجاب در ایران سهم مشارکت زنان را پس از انقلاب افزایش داده است.