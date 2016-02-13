کلنگ زنی ۱۱۹ پروژه آبرسانی/مجوز بیمه ۵۰۰۰ قالیباف اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست مشورتی فرمانداران، تعدادی از بخشداران و دهیاران استان کرمان با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه روستایی، گفت: در واقع راهبرد انقلاب در توسعه روستاها بود.

وی به اقدامات دولت تدبیر و امید در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۵۵۳ پروژه با ارزش سه هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید که تعدادی از این طرح ها مربوط به مناطق روستایی بود.

رزم حسینی ادامه داد: هفته گذشته نیز تعداد ۱۱۹ پروژه با اعتبار ۱۰۷ میلیارد تومان در بخش آبرسانی کلنگ زنی شد که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: اشتغالزایی در روستا بسیار حائز اهمیت است چرا که از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.

رزم حسینی با اشاره به توجه ویژه به صنایع دستی و کارگاه های فرش، گفت: هفت کارگاه فرش با اشتغالزایی برای ۵۰۰ نفر در کرمان راه اندازی شده است.

وی اظهار کرد: همچنین مجوز بیمه تامین اجتماعی برای پنج هزار نفر از قالیبافان گرفته شده است.

استاندار کرمان با اشاره به بهره برداری از ۴۲۲ میلیارد تومان پروژه در بخش زیرساخت های توسعه روستایی آی. تی، گفت: ۱۵ روستا از نسل سوم و چهارم اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند.

رزم حسینی یادآور شد: این امر باعث توسعه روستایی شده و از رفت و آمدهای غیرضروری روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه امسال دهه فجر همانند سال های گذشته در امنیت مطلوب برگزار شد، افزود: در این ایام چند صد پروژه به بهره برداری رسید.

رزم حسینی اظهار کرد: ۲۲ بهمن امسال مصادف با موفقیت برجام شد و تلاش تیم هسته ای موفقیتی تاریخی در کشور رقم زد که این امر در حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاثیرگذار بود.

استاندار کرمان ادامه داد: مردم همواره وفاداری خود به آرمان های نظام و انقلاب را به اثبات رسانده اند و این امر مسئولیت ما در خدمت رسانی به آنها را سنگین تر می کند.