به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قيمت توليدكننده مرغداري‌هاي صنعتي كشور پاييز ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در پاییز سال ۱۳۹۴ به عدد ۲۰۰.۹۴ رسيد که ۱۳.۲۱ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) و ۳.۳۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) کاهش داشته است. درصد تغيير شاخص در چهار فصل منتهي به پاییز ۱۳۹۴ نسبت به چهار فصل منتهي به پاییز ۱۳۹۳ معادل ۰.۳۲ درصد مي­باشد. استان مازندران با ۳۶.۱۹ درصد کاهش بيشترين کاهش و استان چهارمحال بختیاری با ۴۰.۳۱ درصد افزايش بيشترين افزايش را در کل کشور داشته­ اند.

در پاییز ۱۳۹۴ شاخص گروه مرغ به ۲۱۳.۷۵ واحد رسيده که در مقايسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷.۰۳ و ۱.۰۶ درصد کاهش يافته است. در این گروه جوجه يکروزه و مرغ گوشتی به ترتیب ۱۲.۵۱ و ۱۷.۸۴ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشت. همچنین جوجه یکروزه نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۳۶.۵۱ درصدی و مرغ گوشتی کاهش ۵.۹۱ درصد داشته اند. پولت در این گروه ۱۷.۱۹ و ۷.۰۳ درصد به ترتیب نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است

در فصل مذکور شاخص گروه تخم مرغ به ۱۶۰.۷۵ واحد رسيده که در مقايسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۲۳ و ۱۰.۳۷ درصد کاهش يافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه دار به ترتیب ۲۳.۳۵ و ۲۲.۲۹ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشت. این در حالی است که تخم مرغ خوراکی با ۲۱.۷۰ و ۴.۶۵ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند.

شاخص کود مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل ۱۰.۲۸ درصد افزایش يافت. همچنين در مقايسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص کود ۱۴.۶۹ درصد افزايش داشته است.