جزئیات تورم بخش برق کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولید کننده بخش­ برق (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال­‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۸۱/۱۲۰، ۰۸/۱۳۹ و ۸۳/۱۷۳ است که درصد افزایش آن­ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۸۱/۲۰، ۱۲/۱۵ و ۹۹/۲۴ درصد است.

درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت تولید کننده بخش­ برق سال ۱۳۹۱ در فصل­‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۳۴/۶۹، ۷۹/۴۲-، ۶۱/۱۰ و ۵۸/۲ درصد است.

همچنین درصد تغییرات فصلی سال ۱۳۹۲ در فصل­‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۹۶/۶۹، ۷۴/۴۲-، ۱۹/۲۳ و ۸۳/۰- درصد است. درصد تغییرات فصلی سال ۱۳۹۳ نیز در فصل­های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با ۰۱/۱۰۲، ۱۴/۴۶-، ۰۳/۴ و ۵۸/۴- درصد است.

درصد تغییرات فصلی سه فصل ابتدايي سال ۱۳۹۴ در فصل­‌های بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با ۸۴/۶۴، ۵۳/۴۰- و ۷۱/۰- درصد است كه مي‌تواند ناشي از كاهش حجم فروش نيروگاه ها در فصل پاييز نسبت به تابستان(۵۹ درصد) و در فصل تابستان نسبت به بهار(۲۵ درصد) باشد.

كاهش حجم فروش با كاهش مقدار تقاضا عامل افت قيمت در بازار رقابتي برق در فصل هاي پاييز و تابستان بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق به عنوان يكي از زيربخش‌هاي انرژي شامل آب، برق و گاز در طبقه بندي ISIC، تغييرات قيمت برق توليدشده كه توسط نيروگاه ها به شركت‌هاي توزيع برق فروخته شده را نشان مي‌دهد. اين شاخص، مهم‌ترين ابزار بررسي عرضه برق و اندازه‌گيري روند قيمت‌ها است و كاربردهاي گوناگوني از جمله براورد حساب‌هاي ملي كشور به قيمت‌هاي ثابت و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي دارد.

چارچوب آماري اين طرح كليه نيروگاه هاي توليد برق در كشور است كه برق توليد شده را به فروش مي رسانند به طوري كه اطلاعات ثبتی از طــريق مراجعه مســتقيم مركز آمار ايران به «معاونت بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران» حاصل شده است.