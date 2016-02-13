انصراف یکی از داوطلبان مجلس شورای اسلامی در حوزه مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کتانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با انصراف این داوطلب شمار داوطلبان باقی مانده برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان به ۱۵ نفر کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه از این تعداد داوطلب یک نفر از بانوان بوده و مابقی را مردان تشکیل می دهند اضافه کرد: برای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مهاباد ۴۶ نفر ثبت نام کرده بودند که دو نفر از آنها در همان زمان ثبت نام انصراف دادند.

کتانی اضافه کرد: از مجموع ۴۴ نفر از داوطلبانی که اسامی آنها به هیئت نظارت اعلام شده بود، چهار نفر را بانوان و ۴۰ نفر را مردان تشکیل می دادند.

فرماندار مهاباد گفت: از این افراد نیز در مجموع ۱۶ نفر در هیات نظارت تایید صلاحیت شدند و صلاحیت ۲۶ نفر نیز مورد تایید قرار نگرفت.

وی افزود: به این ترتیب ۱۵ نفر برای یک کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مهاباد با هم رقابت خواهند کرد.

شهرستان مهاباد با ۲۱۵ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی و ۱۱۶ کیلومتری مرکز استان واقع شده است.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت های دینی برای مجلس دهم انتخاب خواهند شد.

شهرستان های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی اعلام شده است.