برتری گسترش فولاد برابر ملوان بندر انزلی در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیستم لیگ برتر دو تیم گسترش فولاد تبریز و ملوان از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه اختصاصی بنیان دیزل تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نیمه نخست با نتیجه دو بر صفر به نفع تبریزی ها به پایان رسید.

گل اول این نیمه را محمد ایران پوریان در دقیقه ۱۶ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و گل دوم تیم گسترش فولاد را نیز شهرام گودرزی در دقیقه ۴۵ به ثمر رساند.

فراز کمالوند سرمربی آبی پوشان تبریز برای این دیدار از داود نوشی صوفیانی درون دروازه تیمش استفاده می کند و امید نظامی پور، مرتضی اسدی، محمد ابراهیمی، مصطفی اکرامی، شهرام گودرزی، محمد امین درویشی، لئوناردو پیمنتا، مگنو باتیستا، سید محسن حسینی و داریوش شجاعیان دیگر بازیکنان تیم گسترش فولاد در این دیدار هستند.

حمید استیلی سرمربی تیم ملوان نیز برای این دیدار از سیدحسین حسینی، عزت الله پورقاز، احمد آهی، صادق محرمی، حسین ماهینی، محمدحسین کنعانی، محمد رضی پور، مازیار زارع، جلال رافخایی، محمد ستاری و محمد آبشک استفاده می کند.