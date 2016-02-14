به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در حالی روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه میزبان علاقه مندان است که شجاعت حسین خان نوازنده جهانی سیتار کنسرت خود را در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار می کند.

این نوازنده جهانی و صاحب سبک سی تار کشور هند که سابقه همکاری با تعدادی از نوازندگان برجسته موسیقی ایرانی را دارد روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۲۱ تازه ترین کنسرت خود را در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می کند.

همچنین در تالار رودکی ارکستر فیلارمونیک کردستان به رهبری ارکستر مهدی احمدی ساعت ۱۸:۱۵ کنسرت خود را با اجرای قطعاتی از جمله «بهار – موومان اون» ویوالدی، «زمستان – موومان دوم» ویوالدی، «کوریولان» بتهون، «کنسرتو برای کُر» اثر راخمانینف، «گارونا» اثر کومیتاس، «والس شماره ۲» اثر شوستاکوویچ و «لاست دی» اثر حمیدرضا اردلان برگزار می کند. در بخش کردی این اجرای زنده نیز قطعات «دوری ئازیز»، «شای گولان»، «کابوکی» و «ئاخ لیل» اجرا خواهد شد.

کنسرت «سیر» با هنرمندی مسعود شعاری و کریستف رضاعی و رهبری ارکستر بردیا کیارس نیز ساعت ۱۸:۱۵ در تالار وحدت با اجرای قطعاتی چون «سیر»، «صلح»، «حضور»، «آن سوی سخن»، «شورعشق»، «تصنیف»، «دایره» و «لالایی» برگزار می شود.

رافائل میناسکانیان نوازنده و مدرس صاحب نام موسیقی کشورمان نیز ساعت ۲۱ رسیتال پیانویی را در تالار وحدت اجرا می کند. رپرتواری که میناسکانیان در این کنسرت اجرا می کند مربوط به قطعاتی است که این نوازنده نزدیک به ۱۲ سال پیش آنها را اجرا کرده بود.

در فرهنگسرای ارسباران تهران هم گروه «دگردیس» به سرپرستی فرشاد رمضانی ساعت ۱۸ کنسرت خود را با اجرای قطعاتی از جمله «آفتاب می شود»، «بعدها»، «بانوی برفی»، «خاکسترنما»، «ترانه عاشقانه نیست»، «آن روزها»، «شاسوسا»، «روی خاک»، «دگردیسی» برگزار می کند. بلافاصله بعد از اجرای این کنسرت گروه «تندر» به سرپرستی اردوان انزابی پور نیز با اجرای قطعاتی از جمله «مرد صخره ای»، «ازرسانه های لذت ببر»، «کشتی به گل نشسته»، «به اصطلاح هنرمند» و «آقای مورگن» میزبان دوستداران موسیقی تلفیقی و راک است.

ساعت ۲۰ هم گروه «بُمرانی» در فرهنگسرای ارسباران با اجرای قطعاتی از جمله «چراغا که خاموش شه»، «غصه خورک»، «خورشید دزد»، «سیرک»، «بندرتهران»، «ایشالا»، «روزهای خوب کودکی»، «پیاده روی»، «ژوزی» و «تا کی» کنسرت خود را برگزار می کند. گروه «شهریار مسرور» هم بعد از اجرای این برنامه قطعات «ماه آبی»، «تنهایی»، «گاهی وقت»، «بیقرار»، «آتش عشق» و «باهم و یک صدا» پایان دهنده، اجراهای بخش موسیقی تلفیقی و راک سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.

در سالن میلاد نمایشگاه میلاد تهران هم طی ساعت ها ۱۸:۱۵ و ۲۱ گروه «مستان» به خوانندگی پروازهمای کنسرتی را برگزار می کند.