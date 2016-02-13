بازدید معاون وزیر ارشاد از بزرگترین کتابفروشی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی در جمع اهالی فرهنگ و ناشران استان فارس هنگام بازدید از کتابفروشی دهخدا در شیراز که در سه هزار مترمربع بیش از 35هزار عنوان کتاب را عرضه داشته گفت: در موضوع تبلیغات کتاب متاسفانه تاکنون زورمان به رسانه ملی نرسیده است.

وی در بازدید از این کتابفروشی با تقدیر از آنچه در شهر شیراز به واسطه راه اندازی کتابفروشی یادشده رقم خورد، گفت: کارهایی که در حوزه کتاب در رسانه ملی مورد ادعا می شود، احساسی است که این رسانه نسبت به یارمهربان دارد.

معاون فرهنگی ارشاد با توجه به اینکه کتابفروشی دهخدا در زمینه کتاب ناچار شده میلیونها تومان صرف هزینه تبلیغات در رسانه ملی کند افزود: آنچه از سوی وزارت ارشاد دنبال می شود درخواست از مجلس شورای اسلامی برای در نظر گرفتن بخشی از درآمد تبلیغاتی رسانه ملی به عنوان ایجاد یک الزام در حق کتاب برای این رسانه است.

صالحی با بیان اینکه مطلب که مجلس بخشی از درآمد تبلیغاتی رسانه ملی را به عنوان یک وظیفه به صورت امکانی رایگان صرف تبلیغات کتاب کند، خواستار مطالبه جدی و قانونمند جریان های صنفی کتاب از رسانه ملی شد.

وی از امکان صدور مجوز کتاب در استان فارس در ابتدای سال آینده خبر داد.

درخشان، مدیر کتابفروشی دهخدا شیراز نیز در این نشست که معاون فرهنگی ارشاد فارس و رئیس اداره کتاب حضور داشت از تعطیلی این کتابفروشی اظهار نگرانی کرد و گفت: انتظار می رود با فضایی که در این کتابفروشی ترتیب یافته مردم استقبال بیشتری از این مکان کنند.

وی با ابراز گلایه از هزینه های گزاف تبلیغات در حوزه کتاب خواستار همراهی رسانه ها در این باره شد.