خراسان رضوی فاتح مسابقات اتومبیلرانی دو دیفرانسیل کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های آفروید کشور که با حضور ۷۸ شرکت کننده در کلاس های چهار سیلندر کاربراتور، چهار سیلندر انژکتور، شش سیلندر کاربراتور، شش سیلندر انژکتور، هشت سیلندر، آزاد و بانوان برگزار شد در بخش تیمی این مسابقات خراسان رضوی، تهران و قزوین به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را کسب کردتد.

گفتنی است در کلاس چهار سیلندر کاربراتور احمد قدمگاهی از استان خراسان رضوی جایگاه اول را به دست آورد و حسن کامکار از استان فارس و رضا رام از استان خراسان شمالی به ترتیب مقام دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در کلاس چهار سیلندر انژکتور نیز حسین کوهکن از سیستان و بلوچستان مقام اول را به خود اختصاص داد و سعید حاجی آبادی از خراسان رضوی جایگاه دوم و کاوه ناظر از تهران جایگاه سوم را کسب کرد.

همچنین در کلاس شش سیلندر کاربراتور نیز حسن بلوچیان از استان تهران و سید حسن حسینی و محمدجواد علیزاده از استان خراسان رضوی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در این رقابت ها همچنین در کلاس شش سیلندر انژکتور کاظم انصاری از استان زنجان مقام اول را بدست آورد وعلی جلیلی از خراسان رضوی جایگاه دوم را کسب کرد و مهدی بیدخوری از استان تهران سوم شد.

کلاس هشت سیلندر با کسب مقام نخست توسط پوریا حسین از استان تهران و محمود رضایی و یاشار حاج سید جوادی از استان قزوین به عنوان مقام دوم و سوم به کار خود پایان داد.

در کلاس آزاد نیز قاسم وکیلی از خراسان رضوی مقام اول را از آن خود کرد و سید محمد بابایی از استان قزوین جایگاه دوم را به دست آورد و محمد امین شهنواز از خراسان رضوی سوم شد.

در این رقابت ها و در کلاس بانوان نیزلیلا حاجیان جعفری از استان فارس مقام اول و سوزان علیزاده از خراسان رضوی مقام دوم را کسب کردند.

گفتنی است در رده بندی تیمی استان خراسان رضوی توانست جایگاه اول را از آن خود کند و استان تهران جایگاه دوم و استان قزوین جایگاه سوم را بدست آوردند.