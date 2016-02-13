زکات در تمامی کشور هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی دهقان ظهر شنبه در نشست خبری وضعیت زکات در کشور افزود: زکات در کل کشور هزینه می شود و متناسب با وسعت استانها این هزینه کرد متفاوت است.

وی تصریح کرد: برخی از استانها کمتر و برخی بیشتر به زکات واجب احتیاج دارند بنابر این نمی توانیم بگوییم که کدام استان فقیرتر است.

مدیر کل امور اجرایی زکات کشور ادامه داد: هیچ استانی در کشور وجود ندارد که نیازمالی نداشته باشد.

حجت الاسلام دهقان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده های نیازمند در اولویت ما قرار دارد، گفت: قرارنیست که فقیرپروری کنیم به همین دلیل ما سرمایه ایجاد اشتغال را در اختیار خانواده های نیازمند قرار می دهیم.

وی ادامه داد: هزینه کردن زکات بر عهده مودیان زکات است و مسئولین زکات و کمیته امداد به عنوان هدایت کننده فعالیت می کنند.

مدیر کل امور اجرایی زکات کشور تاکید کرد: زکات دامنه وسیعی در حوزه انسانیت دارد و ادب آموز و تربیت کننده است.