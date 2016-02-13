احیای بازی لی لی و مار پله در دبستان های پایتخت

مسعود ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح «حیاط پویا» در تمام دبستان‌های تهران اجرا می شود و تأکید کردیم این طرح با اولویت مدارس ابتدایی دخترانه باشد.

وی افزود: طرح «حیاط پویا» کار پیچیده و هزینه‌بری نیست و با یکسری رسم خطوط هندسی، دانش‌آموزان بازی‌های بومی و محلی مانند «لِی‌لِی» و «مار و پله» در حیاط مدرسه می‌کنند.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: دانش‌آموزان درطرح «حیاط پویا» به صورت خودجوش به بازی روی شکل‌های هندسی می‌پردازند.

وی تاکید کرد: طرح «حیاط پویا» به هیچ وجه اجباری نیست اما دانش‌آموزان دوست دارند در فضای مدرسه بازی کنند و رسم خطوط موجب افزایش فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان می‌شود.