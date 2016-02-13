به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی کاندیدای انتخابات مجلس دهم در اولین نشست خبری نامزدهای لیست ائتلاف اصولگرایان که عصر امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، با بیان اینکه اگر فضای کسب و کار را روان کنیم و به آن بپردازیم خود به خود رونق اقتصادی ایجاد میشود، اظهار کرد: نقدینگی سرگردانی که بالغ بر ۸۶۰ هزار میلیارد تومان در جامعه جریان دارد، باید درست مدیریت شود تا فضای کسب و کار رونق بگیرد.
وی افزود: این اقدام دولت که تورم را مکانیکی کاهش میدهد به نفع اقتصاد ملی نیست. میتوانستیم تورم را روی ۲۰ درصد نگه داریم ولی دچار رکود نشویم؛ زیرا این رکود ضررش بیشتر از یک تورم بالای مدیریت شده است.
ناظمی اردکانی تاکید کرد: دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد، البته دولتهای دیگر هم به همین شکل عمل میکردند، ولی امروز لازم است که دولت اقتصاد را به مردم واگذار کند. با این شرایط میتوانیم شرایط فعلی رکود را پشت سر بگذاریم.
کاندیدای انتخابات مجلس دهم خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک راهبرد در نگاه مسئولان پذیرفته شده باشد و همچنین این اقتصاد را باید با مدیریت جهادی و با نگاه به جهاد اقتصادی پیاده کرد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری چند مولفه را همراه با یکدیگر برای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند، گفت: با مدیریتی که تشریفاتی و نگاهش به خارج از مرزهای کشور باشد نمیتوان اقتصاد مقاومتی را مدیریت کرد؛ چرا که این طرز بینش با روح انقلاب اسلامی سازگاری ندارد.
ناظمی اردکانی تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی باید از همه ظرفیتها از جمله ظرفیتهای انسانی، ذخایر معدنی و موقعیت سوقالجیشی استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: آنچه پیش از این استعمار دنبال میکرده و اتفاقاتی که در دنیا افتاده است، این بوده که قدرتهای سلطهگر همواره به دنبال تاراج ذخایر ملتها بودند. اما امروز برخی قدرتهای سلطهجو میخواهند بدون هزینه منابع کشورها را غارت کنند. به عنوان مثال در موضوع قیمت نفت ما زمانی قیمت ۱۳۰ دلار را برای هر بشکه داشتیم، اما امروز اتفاقاتی که در سیاست خارجی افتاده است قیمت نفت را به زیر ۳۰ دلار رسانده است؛ یعنی قدرتهای استعماری زمانی برای تاراج ملتها هزینه میکردند، اما امروز شرایط به گونهای ترسیم شده که ما دو دستی در حال تقدیم کردن نفت خود به آنها هستیم.
دولت یازدهم در موضوع یارانهها همان مسیر دولت گذشته را میرود
ناظمی اردکانی با بیان اینکه تجربه مجلس ششم با اکثریت اصلاحطلب و درگیریهای موجود در آن در حافظه ما وجود دارد، خاطرنشان کرد: در دو مقطع گذشته مجلس ما شاهد تنشهایی بین دولت و مجلس بودیم، اما در حالت کلی مجالس اصولگرا بیشترین همکاری را با دولت اصلاحات داشته است و امروز هم مجلس نهم با دولت فعلی نهایت همکاری را میکند.
وی ادامه داد: اگر مجلس در جایگاه خود قرار بگیرد میتواند ریلگذاری کند و دولت هم ملزم است بر روی این ریل حرکت داشته باشد. البته این مسئله به چابک بودن دولت بر سرِ کار هم بستگی دارد.
نامزد لیست ائتلاف اصولگرایان با اشاره به مسئله یارانهها و عملکرد دولت یازدهم در این موضوع، گفت: دولت فعلی بیشترین نقد را به یارانهها دارد و مخالف آن است. امروز دولت یازدهم همان مسیر گذشته در موضوع یارانهها را ادامه میدهد و اگر قانونی که مجلس برای پرداخت یارانهها مصوب کرد اجرا میشد، آسیبهای موجود در این موضوع وجود نداشت.
سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه ها همچنان پرداخت نمی شود
وی خاطرنشان کرد: در دولت فعلی سهم بخش تولید مانند گذشته پرداخت نمیشود و مجلس آینده لازم است که این مشکل را اصلاح کند.
ناظمی اردکانی در ادامه با تاکید بر اینکه ارزشمندترین دستاورد انقلاب، استقلال بوده است، تصریح کرد: اگر جوانب سیاسی و امنیتی سرمایهگذاریهای خارجی رعایت نشود، نفوذ سیاسی و اقتصادی در کشور محقق خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اولویتهای مجلس آینده خاطرنشان کرد: ما امروز در شرایطی قرار داریم که در همه عرصهها از جمله سیاست خارجی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دچار چالش هستیم، اما اولویت اول، مسائل معیشتی و خروج از رکود است.
این کاندیدای انتخابات مجلس دهم ادامه داد: امروز بیشترین ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از نبود اشتغال در جامعه است که باید به عنوان یکی از اولویتها به آن رسیدگی کرد.
ناظمی اردکانی گفت: ما از طرفی باید کشور را از رکود خارج کنیم و از طرف دیگر به اشتغال کامل برسیم. گاهی خودباوری در جامعه با نگاههایی که به خارج از مرزها میشود، رنگ میبازد؛ بنابراین نباید این جمله امام (ره) را فراموش کنیم که فرمودند ملت ایران هر تصمیمی بگیرد میتواند آن را محقق کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما در عرصه سیاسی باید همواره موضوع امنیت ملی را مدنظر قرار بدهیم، گفت: با توجه به شرایط منطقه نمیتوانیم این مسئله را دور از نظر داشته باشیم.
ناظمی اردکانی در پایان گفت: در عرصه اجتماعی باید اعتماد بین مردم و دولت همواره مورد توجه باشد، چرا که این مسئله بزرگترین سرمایه ملت و انقلاب است.
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