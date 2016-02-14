هادی سنجری مسئول چاپ انتشارات پیام آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار در دست چاپ این ناشر گفت: برای نمایشگاه کتاب تهران که اردیبهشت ۹۵ برپا می‌شود، علاوه‌بر کتاب‌های قدیمی و جدیدمان، دو مجموعه کتاب ۵ و ۸ جلدی برای نوجوانان را در دست آماده سازی داریم.

وی افزود: مجموعه «داستان‌های لویی» ۸ جلدی است که به قلم یووِ سگات نوشته شده و آیدین عمیق آن را ترجمه کرده است. هر جلد از این مجموعه، ۲۴ صفحه است و با قطع خشتی به چاپ می رسد. به علاوه همراه هر کتاب این مجموعه، یک لوح فشرده دی وی دی نیز عرضه خواهیم کرد که حاوی انیمیشنی است که از روی این کتاب ساخته و از شبکه پویا، برای بچه‌ها پخش شده است. این انیمیشن‌ها چند سال پیش با عنوان «سفرهای علمی» برای بچه‌ها از تلویزیون پخش شد.

مسئول چاپ انتشارات پیام آزادی در ادامه گفت: مجموعه دیگر، که ۵ جلد دارد، مجموعه «اتوبوس جادویی» است که به قلم جوانا کُل نوشته شده و ترجمه این مجموعه هم مانند «داستان‌هایی لویی» توسط آیدین عمیق انجام شده است. کتاب‌های این مجموعه هم در قطع خشتی و هر جلد با ۳۶ صفحه منتشر می شود.

سنجری گفت: مخاطبان اصلی این کتاب‌ها، دانش آموزان مقطع اول تا هفتم دبستان هستند. این دو مجموعه در حال آماده‌سازی برای چاپ و عرضه در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران هستند.