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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

تسلط ارتش سوریه بر روستای الطاموره در حومه حلب

تسلط ارتش سوریه بر روستای الطاموره در حومه حلب

به گزارش منابع رسانه ای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی سوریه در ادامه پیش روی های خود در حلب، موفق به تسلط بر مناطق جدید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از العهد، پیش روی های ارتش و کمیته های مقاومت مردمی سوریه در استان حلب همچنان ادامه دارد.

در همین راستا نیروهای سوری موفق شدند کنترل روستای «الطاموره» واقع در جنوب غربی الزهراء را به طور کامل در دست بگیرند و در ادامه عملیات خود بر منطقه «حیان» و «الاجزاء» واقع در شمال غربی عندان در الطاموره مسلط شوند.

همچنین نیروهای ارتش از نفوذ تروریست های داعش به منطقه «سلمیه» جلوگیری کردند و به نیروها و تجهیزات داعش در «السویداء»، «دیر الزور» و «درعا» خسارات سنگینی وارد کردند.

از سوی دیگر عناصر تروریستی داعش منطقه «عین عیسی» واقع در حومه شمالی رقه را مورد اصابت موشک های خود قرار دادند.

همچنین تروریست ها با حمله به یک ایستگاه برق رسانی در منطقه درعا، موجب قطع جریان برق در این منطقه شدند.

 

کد مطلب 3051236

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