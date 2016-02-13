۵ خانواده شهید مدافع حرم دامغان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساتید حوزه علمیه قم ظهر شنبه در آیین تجلیل از پنج خانواده معظم و گرانقدر شهید مدافع حرم دامغان به میزبانی حسینیه سید الشهدا (ع) شهرستان دامغان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: شهدای مدافع حرم را باید در تاریخ تعریف کرد و این شهدا در همیشه تاریخ زنده و ماندگارند.

حجت الاسلام حسین مظاهری افزود: خانواده های معظم شهدای مدافع حرم در حساس ترین زمان تاریخ فرزندان خود را در راه اسلام هدیه کردند و امروز ایشان افتخار و عزت کشورمان هستند.

وی با بیان اینکه شهدای مدافع حرم رفتند و از حریم امامت و ولایت دفاع کردند تا گردنه احد به دست بیگانگان نیافتد، اظهار داشت: امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم فاسد و پلید آل سعود با حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروه های تروریستی تکفیری و داعش در بحث کشتار و خونریزی انسان های بی گناه سهم داشته و دستشان به خون این انسان ها آغشته است.

فرهنگ بزرگترین داشته یک ملت است

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: شهدای مدافع حرم رهروان واقعی حضرت سید الشهدا (ع) و حضرت زینب کبری (س) هستند و به برکت خون پاک شهدا امروز تنها کشوری هستیم که در مقابل استکبار جهانی و برنامه های ضد بشری آنان ایستاده و مقابله و مبارزه می کنیم.

مظاهری یادآور شد: اقتدار فرهنگی بزرگترین داشته یک ملت است و ملتی که فرهنگ خود را از دست بدهد در واقع تمام داشته های خود را ازدست داده است.

وی افزود: تمام نهادهای بین اللملی به عنوان ابزاری در دست استکبار جهانی است تا ملت ها زیر بار سلطه فرهنگ مبتذل خود ببرد و در چنین شرایطی حفظ فرهنگ اصیل کشور باید در سرلوحه کارهایمان قرار گیرد و مبنای کاری ما باشد.

قدرت و عنایت الهی عامل پیروزی ایران در ۸ سال دفاع مقدس

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه قدرت و عنایت الهی مهم ترین عامل پیروزی ایران در هشت سال دفاع مقدس بود، تصریح کرد : به لطف و عنایت خداوند امروز استکبار جهانی در مقابل جمهوری اسلامی ایران زانو زده و جمهوری اسلامی ایران این قدرت ها را از هم پاشیده است.

مظاهری قدرت نظامی را یکی از مظاهر قدرت دانست و اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در بحث قدرت نظامی نیز خوش درخشیده و این قدرت ترس و وحشت را در بین دشمنان ایجاد کرده است.

وی گفت: امام (ره) با سخنان خود و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران ابهت شرق و غرب را در هم شکست و امروز فرزند امام راحل یعنی مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا همان راه امام (ره) را طی کرده و با سخنان ارزشمند خود نقشه های دشمنان را خنثی می کند.

در این آیین معنوی که همراه با بوی عطر شهید و شهادت همراه بود از خانواده های معظم شهیدان مدافع حرم شهیدان مهدی خراسانی، سید علی اصغر شنایی، علی اصحابی، محمد رضا دهقان امیری و سعید علیزاده برمی از شهدای مدافع حرم دامغان با اهداء لوح تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

این آیین از سوی هیئت عزاداری عمه سادات، پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) و با همکاری هئیت امنای حسینیه سید الشهدا (ع) دامغان برگزار شد.

شهرستان دامغان در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۲۰۰جانباز و ۳۳ آزاده سر افراز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد.