به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز شنبه با برگزاری سه دیدار همزمان پی گرفته شد که در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم ذوب آهن در زمین استقلال اهواز یک بر یک متوقف شد تا ۳۳ امتیازی شده و به رده چهارم جدول قرار گیرد. بدین ترتیب پرسپولیس در مکان سوم جدول باقی ماند.

تیم گسترش فولاد تبریز هم با برد ارزشمندی که مقابل ملوان انزلی کسب کرد جمع امتیازاتش را به عدد ۲۸ رساند و در رده هشتم جدول جایگزین نفت تهران شد.

در تهران نیز تیم راه آهن به مصاف سیاه جامگان رفت ولی برابر این تیم بدون گل متوقف شد. با این نتیجه سیاه جامگان و راه آهن در رده‌های چهاردهم و پانزدهم باقی ماندند.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* استقلال اهواز یک - ذوب آهن اصفهان یک

- گل ها: کاوه رضایی (۵۲) برای ذوب آهن و طالب ریکانی (۹۰) برای استقلال اهواز

* راه آهن صفر - سیاه جامگان صفر

* گسترش فولاد تبریز ۳ - ملوان بندرانزلی یک

- گل ها: محمد ابراهیمی (۱۶- پنالتی)، شهرام گودرزی (۴۵) و داریوش شجاعیان (۸۰) برای گسترش فولاد و پژمان نوری (۷۸) برای ملوان