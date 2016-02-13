برنامه های تبلیغی کاندیداهای مجلس خبرگان از شبکه اشراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، پس از انجام جلسات هماهنگی و مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری زمان بندی ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری مشخص و پخش برنامه های تبلیغاتی از ۲۴ بهمن آغاز شد.

مدیرکل مرکز با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در این خصوص گفت:در این ویژه برنامه ها کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری در استان، برنامه ها ، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را درباره مسائل مهم و مختلف از طریق رسانه استانی ارائه می کنند تا مردم استان به خوبی با کاندیداها آشنا شده و انتخاب درستی را انجام دهند.

مرتضی صفری افزود: برابر ضوابط تعیین شده در آیین نامه تبلیغات کاندیداها و در نظر گرفتن تعداد داوطلبان استان، برای هر کاندیدا یک برنامه ۲۰ دقیقه ای تلویزیونی و یک برنامه ۲۵ دقیقه ای رادیوئی و هربرنامه نیز با یک یا در نهایت ۲بار تکرار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برنامه های تبلیغاتی تولید شده ، مطابق قانون می بایست در کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد که با هماهنگی به عمل آمده جلسه این کمیسیون با حضور استاندار ، معاون سیاسی ، امنیتی استانداری ، رئیس کل دادگستری استان ، رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان و مدیرکل صداوسیما تشکیل و برنامه های تبلیغاتی تولید شده مورد بازبینی و تأئید قرار گرفت.

نمایندگان کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری دراستان هم، با قدردانی از رسانه ملي و بالاخص استانی در فراهم کردن شرایط مطلوب برای داوطلبان، بر وحدت و همدلی همه داوطلبان بمنظور خلق حماسه ملی با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای در هفتم اسفند ماه تاکید کردند.

برابر قانون ، ۲۲ بهمن تا ۵ اسفند زمان تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری در کشور تعیین شده است و این برنامه ها برابر قرعه کشی صورت گرفته از مورخه ۲۴بهمن ماه از شبکه استانی اشراق و صدای مرکز زنجان پخش خواهد شد.