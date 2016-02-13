یاوران نیکوکار محک در جهان چهارم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خيريه محک با كسب امتياز ۵/۹۵ درصد، در هفتمين مميزی استاندارد بينالمللي NGO Benchmarking حائز رتبه چهارم در بين ۲۹۹ سازمان غير دولتی در جهان گرديد.
از آنجا كه در اين ميان ۱۵۸ سازمان در آمريكا و ۲۳ سازمان در اروپا قرار دارند، كسب رتبه چهارم حاكي از انطباق عملكرد موسسه محک به عنوان يک سازمان ايرانی با بهترين شيوههای كاری تعريف شده در كلاس جهاني است.
كسب مدال طلاي انجمن بينالمللي مديريت پروژه در سال ۲۰۱۵ و كسب رتبه چهارم جهان در سال ۲۰۱۶ افتخار بزرگي برای جامعه مدنی و سازمانهای غير دولتی ايران است كه حاكی از ظرفيت اجتماعي عظيم موجود در كشور است.
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