بررسی تحرکات انتخاباتی دولت در «پنجره»

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه در شماره تازه خود به بررسی اظهارنظرهای برخی از دولتمردان کابینه یازدهم، در رابطه با دو انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری پرداخته است. علیرضا زاکانی مدیرمسئول و صاحبامتیاز پنجره در سرمقاله شماره ۲۵۹ آن، آورده است: «در این دوره از انتخابات مجلس، شواهد بسیاری از دخالت مقامات دولتی در عرصه رقابتهای انتخاباتی دیده میشود که به کرات رسانهها به انعکاس آن پرداختهاند؛ رفتاری که طبق اصول قانونی کشور غیرقابل قبول است.»
این نشریه همچنین در پروندهای ویژه به جایگاه هدایت و رهبری برای یک رهبر سیاسی، پرداخته و تدبیر رهبری را در رابطه با روشنگری انتخاباتی بررسی کرده است.پنجره با عطف نظر قرار دادن مواردی در رابطه با شان و جایگاه رئیسجمهور در قانون اساسی و کلام رهبری، بخشی از پرونده سیاسی را به این مسئله اختصاص دادهاند و در کنار این موضوع از پیروزیهای جریان مقاومت در سوریه، انتخابات درونحزبی آمریکا، سالروز شهادت عماد مغنیه و برخی موضوعات دیگر نیز غافل نبودهاند.
قطار جشنواره فیلم فجر به ایستگاه سیوچهارم خود رسید و فیلمهایی در این جشنواره به اکران درآمد که قرار است طی یک سال آینده، روی پردههای نقرهای سینماهای کشور قرار گیرند. در پرونده هنر شماره ۲۵۹ پنجره پروسه تولید و حواشی برخی از فیلمها و همچنین موانع راهیابی برخی دیگر از تولیدات به ویژه انیمیشنها به بخش رقابت جشنواره فجر در قالب یادداشتها و گفتوگوهایی با افرادی نظیر پرویز پرستویی، مسعود دهنمکی و ابوالقاسم طالبی منتشر شده است.
در بخش باشگاه اهل قلم «پنجره» این هفته حجتالاسلام والمسلمین جواد محدثی، مباحثی را در مورد زمینههای وقوع انقلاب اسلامی به مخاطبان عرضه کرده است. همچنین در این بخش دکتر کریم مجتهدی و دکتر احمدعلی قانع مطالبی نوشتهاند. بخش مجله خبری هم به انعکاس مهمترین وقایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. پنجره مثبت شماره ۲۵۹ طبق معمول با رویکردی فرهنگی چندین کتاب، فیلم و سایر محصولات را معرفی کرده و باشگاه ترجمه هم با ترجمه چند مطلب از رسانههای خارجی افقی دیگر فراروی مخاطبان خود قرار داده است.
هفتهنامه پنجره به مدیرمسئولی علیرضا زاکانی و سردبیری سیدمحمدصادق کاظمی، در ۸۴ صفحه، شنبهها روی کیوسکهای مطبوعات قرار میگیرد. بهای این هفتهنامه ۵۰۰۰ تومان است.
نظر شما