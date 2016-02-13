مسئولان برای تعالی ورزش وزنه برداری دراستان کرمانشاه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی در مجمع عادی هیئت وزنه برداری استان کرمانشاه که امروز شنبه با حضور رئیس فدراسیون در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: رویه بسیار مثبت و پسندیده ایجاد شده در بدنه فدراسیون قابل تقدیر و همدلی در میان اعضای فدراسیون به خوبی مشهود و محسوس است.

رستمی با اشاره تلاش‌های فدراسیون برای تامین خواسته‌های ورزشکاران افزود: اکنون وزنه‌برداران فدراسیون را خانه خود می‌دانند و با روی کار آمدن مدیریت جدید در بدنه فدراسیون جان تازه‌ای در این ورزش ایجاد شده است.

وی شأن و جایگاه ورزش وزنه برداری در استان کرمانشاه را بالاتر از وضعیت موجود دانست و گفت: مسئولان هیئت استان در ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای ارتقا این ورزش در استان انجام دادند اما نیاز هست تا با هم افزایی و همدلی و تلاش بیشتر موجبات رشد این ورزش در استان حاصل شود.

رستمی با اشاره به پیشرفت هیئت‌های استانی وزنه برداری با روی کار آمدن مدیریت جدید فدراسیون گفت: هیئت کرمانشاه نیزدر این مدت تلاش بسیاری برای احیا و رونق وزنه برداری استان انجام داده است.

وی در پایان خواستار حمایت بیشتر مسئولان از قهرمانان شد و گفت: لازم است تا زمینه رشد و تعالی بیشتر قهرمانان در کشور فراهم شود تا قهرمانان بدون دغدغه و مشغله برای کسب دستاوردهای مهم تلاش کنند.