بهبود وضعیت تامین اجتماعی عسلویه/ انتصابات ما بدون حب و بغض است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی در نشست شورای اداری تامین اجتماعی ضمن تبریک فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب و گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب، اظهار داشت: ایران امروز جایگاه خود را مرهون ایثار، از خودگذشتگی و رشادت شهدای انقلاب است.

وی با بیان اینکه از زمان حضورم در مدیریت اداره کل تامین اجتماعی، طبق برنامه ریزی برای رسیدن به اهدافمان، تقسیم کار صورت گرفته است، تصریح کرد: تمام زوایای اداره کل و میزان توانمندی نیروی انسانی و روسای شعب موجود در استان را مورد ارزیابی و آنالیز قرار داده و نقاط ضعف و قوت آنان را بررسی کرده‌ام.

بهترین خدمات را به بیمه شدگان ارایه دهیم

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: ایده و هدف ما این است که استان بوشهر جزو رتبه های برتر سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور شود؛ چرا که از پتانسیل ذاتی و نیروی انسانی کارآمد برای دستیابی به این مهم برخوردار هستیم.

خسروانی ادامه داد: استان ما دارای ظرفیت درآمدی خوبی است و با توجه به تعداد کم بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی این استان، باید بهترین خدمات را به آنان، ارایه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد فنی اداره کل تامین اجتماعی استان بررسی شده است، گفت: مجموعه ما کار را به‌صورت تیمی انجام می‌دهد و باید همه ما یک حرف و یک‌ صدا داشته باشیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اینکه این اداره کل باید چالاک باشد، بیان داشت: در مدت یک‌ماه و نیم حضورم در مدیریت تامین اجتماعی استان، پرونده های اعتراضات و ارسال سوابق را به روز کرده ایم ضمن اینکه به دلیل ایمان به امانت‌داری شعبات، به آنها تفویض اختیار شده است.

یونس خسروانی یادآور شد: به منظور ارتقای وضعیت رفاهی پرسنل تامین اجتماعی استان، مجوز کارشناس ارشد رفاهی در اداره کل را از سوی سازمان اخذ کرده‌ام که تنها کار وی رسیدگی تخصصی به امور رفاهی پرسنل باشد چرا که این مسئله یکی از اولویت‌های ما است.

امر آموزش در استان متحول خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: در گذشته برای برگزاری یک روز کلاس آموزشی همکاران، هزینه بالا با بهره وری بسیار اندک صورت می گرفت که در این زمینه هم اقداماتی در حال انجام است و با طراحی فضای جدید، امر آموزش در استان متحول خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر تاکید کرد: در این مدت کوشیده است ضمن حفظ تعامل با سایر سطوح و دستگاه های استان، شأن اداره کل هم در بعد استانی و هم در ستاد مرکزی سازمان حفظ شود.

خسروانی با اشاره به اینکه می‌توانیم ادعا کنیم تا کنون بر مبنای چارچوب تعیین شده حرکت کرده ایم اضافه کرد: برای تمام تصمیماتم جز منافع سازمان و مردم، هیچ مورد دیگری را لحاظ نکرده ام.

انتصابات بدون حب و بغض

وی خاطرنشان کرد: از زمان مدیریتم تا به امروز، در هیچ انتصاب یا کاری، حب و بغض شخصی نداشته ام و نخواهم داشت ضمن اینکه به وعده روز معارفه ام در خصوص سپردن پست مدیریتی به بانوان همکار، به‌زودی جامعه عمل خواهم پوشاند و برای نخستین بار یکی از بانوان توانمند همکار را به پست مدیریتی منصوب خواهم کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: احترام همه مدیران تازه منصوب شده و یا باسابقه، که بنا به صلاحدید در شعبه کاری آنها جابجایی صورت گرفته، واجب است و ضمن تبریک به روسای جدید شعبات، برای همه آنان آرزوی توفیق در خدمتگذاری به مردم دارم.

خسروانی با اشاره به اینکه، شعبه عسلویه به لحاظ تمرکز اقتصاد کشور در این شهرستان و توجه تمام قوا به این منطقه، ویترین سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود اظهار داشت: باید بهترین عملکرد در این شعبه انجام شود ضمن اینکه شعبه عسلویه متعلق به همه استان است.

رسیدگی به وضعیت شعبه عسلویه با قید فوریت

وی با بیان اینکه از زمان حضور، با قید فوریت به وضعیت شعبه عسلویه رسیدگی کرده است، از رئیس و معاون شعبه عسلویه خواست تا ضمن حفظ وجهه فرهنگی، کلاس و پروتکل اداری در این شعبه، میزان وصولی درآمدشان بیشتر از گذشته باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر تصرح کرد: هیچ کس برای همیشه مدیر نیست و مهم این است که عملکرد هر فردی در زمان مدیریت، طوری باشد که رضایت خداوند و حفظ منافع مردم و سازمان را در پی داشته باشد.

خسروانی یادآور شد: برای اینکه نگرش سازمان مرکزی نسبت به بوشهر متفاوت شده و مساعدت بهتری نسبت به استان داشته باشند باید به سازمان ثابت کنیم که اداره کل تامین اجتماعی بوشهر متفاوت شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته از فروردین ماه سال آینده، سرانه دندانپزشکی به حساب پرسنل استان واریز خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: مجوز خرید زمین برای ساخت ساختمان جدید شعبه عسلویه به زودی از سوی سازمان مصوب می شود و تلاش ما این است که تا قبل از اتمام مهلت رهن ساختمان جدیدی که برای این شعبه در نظر گرفته‌ایم، ساخت ساختمان جدید شعبه عسلویه به اتمام برسد.