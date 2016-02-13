به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش بعد از نشست با علی کفاشیان در جمع خبرنگاران گفت: هیچ مشکلی با کفاشیان ندارم. مشکل من تنها با طبقه سوم فدراسیون است و عده‌ای نمی‌خواهند که من بمانم. هم شما و هم مردم می دانید که برخی ها دوست ندارند من به عنوان سرمربی تیم ملی در ایران بمانم تا به اهداف‌مان دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: شفاف بگویم که بدون حمایت مسئولان ورزش، فوتبال ایران متضرر خواهد شد و همه مشکلات به اعتقاد من در طبقه سوم همین ساختمان است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ادامه داد: تا من هستم پول نمی رسد و هزار اتفاق دیگر می افتد پس من کار را برای دیگران راحت می کنم و به مسئولان اجازه می دهم تا گزینه‌های خودشان را اعلام کنند.

کی روش در ادامه خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته فقط گوش کردم که عمده‌ترین مشکلات مالی ما تحریم‌ها بود اما در سال گذشته مبالغ بسیار هنگفتی از شهرداری و شورای شهر دریافت شد و تیم المپیک اردوهای بسیار خوبی را برگزار کرد و حتی برای این تیم، لیگ را متوقف کردند. قلعه‌نویی و فرکی شکایتی نداشتند اما تیم ملی در مسیر جام جهانی برزیل و جام ملت های آسیا همیشه با مشکل روبرو بود.

وی تاکید کرد: به نظر من مشکل اصلی کارلوس کی‌روش است و عده‌ای مامورند تا من را کنار بگذارند و مطمئن باشید در دو سه ماه آینده درها به روی گزینه های دیگر باز است و من دوست دارم از تیم ملی حمایت به عمل بیاید و هیچ کس نمی تواند قبول کند که آزار رساندن به تیم ملی کار درستی است. متاسفانه به خاطر شخص کی روش برخی ها در حال حاضر بدنبال این هستند که به تیم ملی آزار برسانند.

وی در پاسخ به این سئوال که کفاشیان با استعفای شما موافقت کرده یا خیر، گفت: اجازه دهید تمرکزم از بین نرود و این تمرکزم را برای دو بازی آینده تیم ملی بگذارم. من عاشق ایران هستم و به ایران عشق می ورزم و پس از سال‌ها حضور در ایران می خواهم دست آنها را باز بگذارم تا آزادانه تصمیم بگیرند و هر کسی را که دوست دارند به عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی کنند.

کی‌روش در پایان خاطرنشان کرد: من وظیفه خود را به خوبی در تیم ملی انجام داده ام و از این بابت ناراحت نیستیم و امیدوارم که فوتبال ایران همیشه موفق باشد.