سه فینالیست و سه شانس برنز در روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست رقابت های بین المللی جام کشتی گیران و مربیان برتر در شهر کی‌یف اوکراین پیمان یاراحمدی در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد و عظیم گرمسیری و مهدی فلاح فرنگی کاران اوزان ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند.

همچنین فرشاد بلفکه در وزن ۷۱ کیلوگرم و مصطفی صالحی زاده و داود گیل نیرنگ در وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی، به دیدار رده بندی رسیدند.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان در دیدارهای مقدماتی مسابقات روز نخست به شرح زیر است:

در کشتی فرنگی و در وزن ۷۱ کیلوگرم عظیم گرمسیری در دور اول دور اول فرشاد بلفکه دیگر نماینده ایران در این وزن را هشت بر دو شکست داد و در دور دوم کالينيچکو از اوکراین را هشت بر صفر مغلوب کرد و به فینال رسید. گرمسیری در دیدار نهایی با اپريماشويلی از گرجستان مسابقه می دهد و بلفکه هم برای نشان برنز تلاش خواهد کرد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی فلاح ابتدا آندری بلیت از اوکراین را سه بر یک و در ادامه ژاکت شویلی از گرجستان را شش بر سه شکست داد و به دیدار نهایی رسید. حریف فلاح در فینال چکالينکو از اوکراین است. در این وزن یوسف اخباری برابر زاماشويلي گرجستانی هفت بر دو باخت و حذف شد.

در وزن ۹۸ کیلوگرم مصطفی صالحی زاده با برد ۱۰ بر ۲ مقابل حمزه جلوی از الجزایر و باخت ده بر صفر برابر دميتري تيميچنکو نفر سوم جهان از اوکراین در ادامه برای مدال برنز تلاش خواهد کرد . در این وزن داود گیل نیرنگ نیز ابتدا داوي آلبينو از برزیل را هشت بر صفر برد اما در نیمه نهایی چهار بر صفر مغلوب دیگر کشتی گیر گرجستانی دیگر شویلی شد تا او هم برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۵۹ کیلوگرم نیز مهرداد مردانی در دور اول پنج بر صفر به اسماعیل بوررو کشتی گیر کوبایی قهرمان جهان باخت. این کوبایی در ادامه مسابقات انصراف داد تا مردانی هم شانسی برای مدال برنز نداشته باشد.

در مسابقات کشتی آزاد پیمان یار احمدی در وزن ۷۴کيلو کشتی آزاد پدر و روکا از برزیل و چيخلادزه از اوکراین را به ترتیب با نتایج ده بر صفر و دوازده بر صفر شکست داد و فینالیست شد او در پیکار نهایی با آدام هال از آمریکا مسابقه خواهد داد. میثم حیدری در ۶۵کيلوگرم در دور اول هشت بر دو به ایوان پتروف از اوکراین باخت و حذف شد. حسن رحیمی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز در دور اول به نفری بلیکس از آمریکا باخت و از دور رقابتها کنار رفت.

دیدارهای نهایی و رده بندی اوزان فوق امشب برگزار می شود.

فردا نیز ۱۰ نماینده کشورمان به میدان می روند که در کشتی آزاد مهران نصیری، در ۶۱ کیلوگرم، سعید داداش پور در ۷۰ کیلوگرم، رضا بیات و محمدجواد ابراهیمی در ۸۶ کیلوگرم و جعفر شمس ناتری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و در کشتی فرنگی نیز علی ارسلان و وحید میرفتح الهی در وزن ۶۶ کیلوگرم، جمال اسماعیلی در وزن ۷۵ کیلوگرم، داود اخباری در وزن ۸۵ کیلوگرم و بهنام مهدی زاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف رقبای خود می روند.

رقابتهای بین المللی کشتی جام مربیان و ورزشکاران امروز و فردا (۲۴ و ۲۵ بهمن ماه) در شهر کی یف اوکراین برگزار می شود.