به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اميری اظهار داشت: در پی وقوع چندين فقره سرقت از منازل سطح شهر، رسيدگی به موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي، موفق شدند سارقان منازل را شناسايي کنند، در استعلام های صورت گرفته مشخص شد که متهمان از سارقان حرفه‌اي و سابقه دار هستند.

اين مقام انتظامي ادامه داد: پس از شناسايي مخفيگاه متهمان، ماموران به صورت نامحسوس، آنها را تحت نظر قرار داده و حين سرقت از منزل يکي از شهروندان دستگير شدند.

سرهنگ اميری با اشاره به اينکه متهمان در بازجوئي هاي پليسي به ۷ فقره سرقت از منازل اين شهر اعتراف کردند، تصريح کرد: در بازرسی از مخفيگاه متهمان نيز مقداري از اموال مسروقه کشف که در اين خصوص با راهنمايي متهمان محل هاي سرقت بازسازی، مالباختگان نيز شناسايي و پس از دعوت شكات همگي عليه متهمان دستگير شده اعلام شكايت کردندواموال كشف شده از آن ها پس از شناسايی تحويل مالباختگان داده شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان كرد: پرونده پس از انجام تحقيقات به همراه متهمان به دادسرا اعزام که با تعاملات و هماهنگي با دستگاه محترم قضائي با قرارهاي متناسب از آن طريق روانه زندان مركزي كرمانشاه شدند.