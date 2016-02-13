کمبود پرستار درآذربایجان شرقی/طرح قاصدک دربیمارستان ها اجرامی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صومی بعداز ظهر شنبه در نشست خبری ضمن تبریک روز و هفته پرستار محضر رهروان حضرت زینب و پرستاران، با بیان اینکه افزون بر کفیت کاری، پرستاران در کمیت هم از بیش ترین تعداد برخوردارند و در صنوف دولتی تنها گروه برخوردار از بیش ترین تعداد، گروه پرستاران است، اظهار داشت: در استان ما یک نفر پرستار بیکار نداریم و در صورت وجود هم حاضریم با پرادختی نزدیک به ۲ میلیون تومان آنان را جذب کنیم.

وی در این راستا با تکیه بر وجود مجوز برای جذب نیرو در حرفه پرستاری با بیان اینکه از ۲ سال پیش مجوز برای جذب نیرو را داریم و تا کنون حدود ۶۰۰ نفر جذب شده و درصورت مراجعه هر پرستاری می توانیم وی را جذب کنیم، ادامه داد: فعلا جذب نیرو فقط برای بیمارستان های جدید الاحداث است.

وی در این خصوص با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزو استان هایی است که در تمامی شهرستان ها بیمارستان دارد، ابراز داشت: در شهرستان های سراب، عجب شیر و آذرشهر بیمارستان در حال احداث داریم و جذب نیرو در آن ها خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ادامه ضمن اشاره به جذب افراد غیر فنی با بیان اینکه در سال های پیشینیک سری افراد جذب شده اند که فنی نیستند و مجوز برای جذب آن ها صادر نشده و ما حقوق آنان را از درآمدهای خودمان پرداخت می کنیم، تصریح نمود: ۳۰ درصد از افراد جذب شده در سال های اخیر که به صور مختلف کارمند ما تلقی می شوند از طریق منابع خودمان حقوق آن ها را پرداخت می کنیم و تلاش مان این بوده که در توزیع نوع کارانه ها یکسان عمل کنیم.

صومی در پایان تکریم پرستاران را تکریم بیماران دانست و با بیان اینکه مجموعه پرستاران با بیماران سروکار دارند هر چقدر آن ها را تکریم کنیم گویی بیماران را تکریم کرده ایم، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص جذب ماما به عنوان پرستار ادامه داد: به شدت با کمبود پرستار داریم و ماماهای بیش تری را داریم که بیکار هستند و به علت تجانس زیاد کار پرستاری با پزشکی و مامایی، در برخی از بیمارستان ها از وجود ماماها استفاده می شود و این کار بهتر از خالی بودن بیمارستان ها از وجود پرستاران است.

صومی در ادامه حوزه درمان را فرآیند پیچیده توام با ارایه خدمات متعدد و فعالیت های متنوع معرفی نمود و با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید میزان پرداختی به پرستاران افزایش یک و هفت دهم درصدی (۷/۱) داشته است، گفت: در صورت افزایش ۳۰ درصدی مجموعه پرستاری و جذب دو هزار پرستار دیگر مشکلات ما برطرف خواهد شد.

وی در پایان ضمن اشاره با طرح قاصدک و قانون ارتقای بهره وری در بیمارستان ها ابراز داشت: ما برای اجرای طرح قاصدک وقت و هزینه زیادی را صرف کردیم و این طرح بیش تر به برقرای عدالت نزدیک بوده و بسیاری از ابهامات و مسایل تاریک در حوزه درمان با اجرای این طرح شفاف سازی شده و در روز های آتی احتمالا همین طرح قاصدک را در بیمارستان ها اجرا کنیم.