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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۳

ششمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی در شیراز برگزار می شود

ششمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی در شیراز برگزار می شود

شیراز - دبير علمی سمينار كاهش سوانح ترافيكی گفت: ششمين سمينار بين‌المللی كاهش سوانح ترافيكی ۲۸ و ۲۹ بهمن با حضور سخنرانان ۱۰ کشور خارجی در شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، تقی حیدری در نشست خبری سمینار کاهش سوانح ترافیکی افزود: در این سمینار سخنرانانی از کشورهای امریکا، کلمبیا، هند و.. شرکت دارند که در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: ۱۲۰ مقابله به دبیرخانه سمینار ارسال شد گه از میان انها ۹۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که ۲۰ مقاله جهت سخنرانی و ۷۰ مقاله به شکل پوستر ارائه می شود.

دبير علمی سمينار كاهش سوانح ترافيكی تصریح کرد: كارگاه بين بخشی روز ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار مي‌شود كه هدف آن ارتباط بخش‌های مختلف برای كاهش بار تصادفات و حوادث است.

کد مطلب 3051284

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