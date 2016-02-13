ششمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، تقی حیدری در نشست خبری سمینار کاهش سوانح ترافیکی افزود: در این سمینار سخنرانانی از کشورهای امریکا، کلمبیا، هند و.. شرکت دارند که در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: ۱۲۰ مقابله به دبیرخانه سمینار ارسال شد گه از میان انها ۹۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که ۲۰ مقاله جهت سخنرانی و ۷۰ مقاله به شکل پوستر ارائه می شود.

دبير علمی سمينار كاهش سوانح ترافيكی تصریح کرد: كارگاه بين بخشی روز ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار مي‌شود كه هدف آن ارتباط بخش‌های مختلف برای كاهش بار تصادفات و حوادث است.