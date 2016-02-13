کشته شدن ۵ نظامی مصری در پی انفجار بمب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک خودروی زرهی ارتش مصر در صحرای سیناء واقع در شمال شرق مصر منهدم شد.

بر اساس این گزارش، انفجار بمب در مسیر یک خودرو زرهی ارتش مصر- زمانی که مشغول گشت زنی در جنوب شهر «الشیخ زوید» واقع در شمال صحرای سیناء بود- به کشته شدن پنج نظامی مصری و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شد.

در همین راستا پس از حضور گروه های امدادرسانی در محل حادثه، مجروحان به بیمارستان منتقل شدند تا تحت مراقبت های پزشکی لازم قرار گیرند.

همچنین پس از این حادثه نظامیان مصر با کشیدن حصار امنیتی در اطراف محل وقوع این حادثه تلاش گسترده ای را برای یافتن بمب های احتمالی دیگر در این منطقه کردند.

شایان ذکر است صحرای سیناء مصر از مدت ها پیش محل فعالیت های گروه تروریستی داعش است و پیش از این نیز ارتش مصر در درگیری ها با تروریست های این منطقه، شماری تلفات داده بود.