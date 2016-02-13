بازیکنانم تمرکز نداشتند/ امسال از جیب خودم هزینه کرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی عصر شنبه در نشست خبری بعداز بازی گسترش فولاد تبریز برابر ملوان بندرانزلی به خبرنگاران حاضر در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز اظهار داشت: تیم ما مشکلات مالی زیادی دارد و به خاطر مسایل مالی ما دچار چنین مشکلاتی شده ایم که امروز هم این مشکلات روی کیفیت بازی بازیکنانم تاثیر منفی گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه تیمش از موقعیت های گل استفاده نکرد، افزود: در ابتدای بازی نیز اشتباهاتی داشتیم و بازی را بد شروع کردیم و در نیمه دوم هم نتوانستیم به شرایط عادی برگردیم.

استیلی سپس با اشاره به اینکه تا حالا پولی از باشگاه دریافت نکرده ام، ادامه داد: امسال از جیب خودم هزینه کرده ام و مشکلات این چنینی باعث از دست رفتن تمرکز بازیکنان شده است.

در ادامه رقابت های هفته بیستم لیگ برتر دو تیم گسترش فولاد تبریز و ملوان از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه اختصاصی بنیان دیزل تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه سه بر یک به نفع تبریزی ها به پایان رسید.