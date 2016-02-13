جریان های سیاسی شفاف نیستند/دولت دنبال خوشگذرانی اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد انتخاباتی انتخاب اصلح عصر شنبه با حضور مسعود براتی فعال سیاسی اصولگرا، سید علی خرم سفیر سابق ایران در سازمان ملل،یاسرجبرائیلی معاون مطبوعاتی خبرگزاری فارس و محمد جوادحق شناس عضو مرکزی حزب اعتماد ملی در آمفی تئاتر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدا مسعود براتی با بیان اینکه بنده با رویکرد اجتماعی و اقتصادی فعالیت سیاسی دارم، اظهار کرد: بنده درعرصه عمل سیاسی اصولگرا نیستم و در عالم نظر سیاسی نیز نظرات دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا را قبول دارم.

جریان های سیاسی شفافیت در عمل ندارند

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه طرفدار جریان پیگیری اصول نظام هستم، افزود: به نظر بنده در مرحله نخست دانشجویان باید واقعیت ها را دیده و به قدرت تحلیل سیاسی برسند.

براتی ابراز کرد: جناح های سیاسی که در حال حاضر در کشور فعال هستند دارای ویژگی های مشترک بوده و بیشتر به جای حق محور بودن قدرت محور هستند لذا تمام معادلات حکومت بر آن ها نیز حاکم می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اشتراکات فعالان سیاسی اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدال نبود شفافیت در عمل و نظر این جناح ها است به همین دلیل نمی توانیم به صورت دقیق بین آنها تفاوت قائل شویم و بیشتر در ظاهر متفاوت هستند.

فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد: جناح های سیاسی به خوبی سوالاتی مانند نحوه رابطه با امریکا را چطور ارزیابی می کنید را شفاف پاسخ نمی دهند که در همین راستا فضای شفاف سیاسی در جامعه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هر کسی کاندید می شود برنامه هایی را ارائه می کند اما کسی از آنها نمی پرسد این برنامه ها آیا متناسب با نیاز مردم است یاخیر، گفت: فعالان سیاسی حاضر در کشور در سه مولفه استکبار ستیزی، حمایت مستضعفان و عدالت خواهی و عدالت طلبی اشتراکات نزدیکی با هم دارند.

براتی با اشاره به تذکر رهبری در خصوص اینکه نباید مسائل سیاسی ما را از مسائل مهم کشور غافل کند، اظهار داشت: واقعیت این است که کشور در پنج سال اخیر درگیر نظام سلطه و تحریم های اقتصادی شد که باید دلایل و ریشه های آن در جلسه دیگری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

بیشترین سهم پیروزی انتخابات از‌ آن اعتدالیان است

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر اقتصاد مهمترین مسئله کشور است باید کاندیداهای انتخابات مجلس نسبت به این مسائل مرز روشنی داشته باشند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه مجلس آینده به شدت موثر است، افزود: کارکرد اصلی مجلس آینده واقعی کردن فضای کشور و تصمیم گیران دولت است.

وی با اشاره به اینکه جناح اعتدال سهم پیروزی بیشتری در انتخابات مجلس دارد، ادامه داد: همچنین باید رویکرد کاندیداها نسبت به رفع مسائل اقتصاد با محوریت اتکا به درون یا خارج از کشور نیز مشخص شود.

براتی با اشاره به اینکه لباس دموکراسی بر قامت مردم سالاری دینی تنگ است، اظهار کرد:‌ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دو فضای متفاوت در فضای سیاسی کشور دارند.

تاثیر پسابرجام در مجلس آینده

وی با اشاره به نقش مجلس در تحولات زمانی مهم و تاثیرگذار گفت: برجام و پسابرجام در مجلس آینده موثر و تاثیر گذاری بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه ایران به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل شده است، افزود: سپاه پاسداران زمانی منبع قدرت شناخته می شود که به حذف اسرائیل قائل باشد.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما ایجاد تمدن اسلامی است نه تبدیل شدن به قدرت منطقه، بیان کرد: سوال این جاست که باید برای قدرت منطقه با امریکا باشیم یا نه؟ و از طرف دیگر آمریکا قدرت ایران را در منطقه شناخته است و برای مهار این قدرت تلاش می کند و مجلس آینده باید بداند این قدرت چگونه بدست آمده و باید حفظ شود.

وی برجام را فرصتی برای توسعه و پیشرفت در کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید از این فرصت برجام توسعه و پیشرفت را با اتکا به ظرفیت های درونی برنامه ریزی کنیم اما متاسفانه های دولت های پنجم تاکنون با اتکا به ظرفیت های خارجی اقتصاد جامعه را به پیش برده اند.

وی با تاکید بر اینکه بدون درست شدن نظام بانکی کشور به جایی نخواهیم رسید، گفت: چرا تمام بسته های خروج از رکود دولت که منجر به نقدینگی همیشه به بانک ها وابسته اند یعنی دست بانک ها در خلق پول باز است؟

وی ادامه داد: وام خودرو روشی خوب بود اما به درستی برنامه ریزی نشده بود و این نقدینگی توسط بانک ها به تولید منجر نشد.

توافق هسته ای مولد تغییرات است

سفیر سابق ایران در سازمان ملل نیز در ادامه این نشست با اشاره به تاثیرات برجام اظهار داشت: در حقیقت توافق هسته ای موضوعی است که به خودی خود مولد و ایجاد کننده تغییراتی در منطقه و جهان بوده و خواهد بود چرا که تغییرات شروع شده اما پایان نیافته است.

سید علی خرم افزود: حدود ۶۰ سال پیش کتابی توسط نویسنده چینی به نام «زمانی که اژدهای زرد برخیزد» نوشته شد مبنی بر اینکه اگر این کشور زمانی برخیزد می تواند جهان را در اختیار بگیرد.

خرم گفت: امروز کشور ما اگر بخواهد جایگاه جهانی را بدست آورد و شگفتی های زیادی را به منصه ظهور برساند لذا اگر چین ظرف ده سال اخیر خواسته به عنوان کشور بزرگ جهانی مطرح شود برای این کار بسیار برنامه ریزی کرده و جوانب را سنجیده است و توانسته جهان را با خودش هماهنگ کند.

وی تاکید کرد: در درس های علوم سیاسی و بین الملل می خوانیم اگر قدرتی بخواهد در منطقه به قدرت برسد، منطقه به دریای متلاطم تبدیل می شود که در این خصوص چینی ها بررسی کردند که این تلاطم را چگونه کنترل کنند، ایران نیز برای ورود به منطقه خاورمیانه باید نگران این تلاطم باشد و جهت کنترل ان باید برنامه ریزی کنند تا از تلاطم حداقلی برخوردار باشد.

با ایرانی جدید وارد انتخابات می شویم

سفیر سابق ایران در سازمان ملل بیان کرد: اگر تحولات منطقه را نگاه کنیم شاهد تلاطم های زیادی در دوسال اخیرهستیم به شکلی که اسرائیل، عربستان ومصر همه نسبت به قدرت گیری ایران واکنش نشان دادند و در نتیجه آن جهان متوجه شد که توافق هسته ای ایران موجب تلاطمی در منطقه و جهان شده که همه باید کنترل کنند.

وی اظهار کرد: در همین راستا عربستان وارد یمن شد، داعش را در سوریه به وجود آورد؛ تمام این حمایت ها از کشورهای منطقه صورت گرفت به این دلیل که آمریکا یک طرح دارد مبنی بر اینکه مرکز ثقل حضور خود را از خاورمیانه به خاور دور منتقل کند.

خرم با بیان اینکه چین جهت دستیابی به جایگاه ابرقدرت منطقه باید آمریکا را از آسیا بیرون کند، افزود: لذا تمام قدرت های منطقه به دنبال مخالفت با استراتژیک امریکا هستند و کشورهایی مانند روسیه و چین به دنبال نگه داشتن آمریکا در همین منطقه هستند.

وی ادامه داد: بنابراین ایران در آستانه یک تبلور و قدرت گیری قرار گرفته است که در این خصوص باید کاندیداهای مجلس متوجه باشند که با یک ایران جدید وارد انتخابات می شوند لذا باید بتوانند از حفاظت از کیان ایران در رسیدن به این قدرت و واقعیت موثر باشند.

دولت از پاسخگویی درباره توافق هسته ای شانه خالی می کند

معاون مطبوعاتی خبرگزاری فارس نیز در این نشست اظهار کرد: درست است در نظام بین الملل قدرت فائقه جهانی وجود ندارد که تصویب قانون کند و نظارت کند و به همین منظور تمامی کشورها به دنبال ثروت و قدرت بیشتر هستند اما قدرت یک مولفه فعال در خلا نیست و دارای پشتوانه است.

یاسرجبرائیلی افزود: وزیر دفاع امریکا در زمان مذاکرات برجام تصریح کرد، دیپلماسی در خلا موثر نیست بلکه دیپلماسی باید مبتنی بر قدرت باشد که در این خصوص سوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت یازدهم برای حفظ منافع خود حاضراست آمریکا را از قدرت در منطقه خارج کند یا نه نگاه کدخدایی دارد و می خواهد زیر نظر آن باشد.

جبرائیلی ادامه داد: دولت در دو سال اخیر همیشه از آرزوها حرف زده است به طوری که حتی آب خوردن مردم را به توافق هسته ای مربوط کرده اند و از پاسخگویی شانه خالی کرده و کشور را به پرتگاه اقتصادی هول می دهد.

وی تاکید کرد: برخی در داخل کشور به دنبال عربستانیزه کردن ایران هستند به این معنا که کشور دوباره به سلطنت و طایفه سالاری به جای مردم سالاری اداره شود.

معاون مطبوعاتی خبرگزاری فارس با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال نوسازی و خوشگذرانی به جای توسعه کشور است، ابراز کرد: شما می بیینید که کسانی قصد دارند حاکمیت خاندان امام را به جای حاکمیت راه امام راحل (ره) بنشانند و مبنای احراز صلاحیت را به جای علم و شایسته سالاری وابسته به یک خاندان بودن می دانند.

دولت به دنبال خوشگذرانی اقتصادی است

وی خطاب به افرادی که منبع احراز صلاحیت را منتسب به بیت امام راحل (ره) می دانند، ابراز کرد: پاسخ این افراد به این سوال چیست که وقتی خود شخص امام راحل برای بیت خودشان اصالت ذاتی قائل نبودند این صحبت های چه معنایی جز تبار سالاری و خاندان سالاری دارد.

جبرائیلی با بیان اینکه این یک جریان خطرناکی است که در عرصه های سیاسی و سایر عرصه ها در حال بروز است، تاکید کرد: دولت امروز به سبک عربستان و قاجار به دنبال خوش گذرانی اقتصادی هستند به طوریکه تورسفری اروپایی آقای روحانی هر ایرانی را دو نیم میلیون تومان به کشورهای دیگر مقروض کرده است.

وی سفر دولت به ایتالیا را برخلاف اصل ۴۴ اعلام کرد و گفت: چرا شرکت زیان دهی مانند هما برای جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت انتخاب و احیا شده است؛ ما مخالف خرید هواپیما نیستیم ما مخالف از جیب مردم استفاده کردن به بهای نوسازی در جایگاه توسعه هستیم.

معاون مطبوعاتی خبرگزاری فارس با اشاره به اقتصاد متضرر ترکیه که به دلیل وابستگی به آمریکا است، عنوان کرد: در حال حاضرما نیازمند مجلسی هستیم که نظارت جدی بر عملکرد دولت داشته باشد و از رویکرد استقراضی دولت که موجب به فاجعه کشاندن اقتصاد کشور می شود جلوگیری کند.

خبرگان در سپهر سیاست تاثیر گذار است

عضو مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در این نشست اظهار کرد: بحث انتخابات هفتم اسفند ماه جاری از منظر بنده یکی از مهمترین انتخاباتی است که در دو دهه اخیر برگزار می شود چرا که این نخستین باری است که انتخابات مجلس و خبرگان همزمان برگزار می شود.

محمد جوادحق شناس افزود: طبیعتا این دو انتخابات از دو مقوله متفاوت هستند؛ انتخابات خبرگان بر اساس زمانبندی هشت ساله است به این معنا که افرادی که از خرداد ماه ۹۵ بر صندلی مجلس خبرگان می نشینند تا ۸ سال این صندلی را در اختیار دارند لذا این مجلس خبرگان در سپهر سیاست ایران به شدت تاثیر گذار است.

حق شناس ادامه داد: امیدوارم عمر رهبری انقلاب به درازا بکشد اما خبرگان آینده تکلیف سیاسی رهبری انقلاب را مشخص و انتخاب می کند.

وی گفت: یکی از حوزه های جدی رقابت مجلس خبرگان است چرا که برای ۳۰ سال آینده کشور این مجلس باید تصمیم سازی کند؛ شما دانشجویان باید بدانید تک تک رای شما نه تنها در وضعیت شما بلکه در وضعیت دو نسل آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود.

عضو مرکزی حزب اعتماد ملی ابراز کرد: مجلس خبرگان رهبری براساس قانون اساسی سه وظیفه مهم انتخاب رهبر، نظارت بر کار رهبر وعزل و برکناری رهبر را بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به عمکرد نظارتی شورای نگهبان در خصوص تائید صلاحیت ها مشکلات اساسی در انتخابات بوجود آمده است؛ با توجه به اینکه انتخابات دو پایه اصلی مشارکت و رقابت دارد باید امکان گزینش توسط تک تک شهروندانی که پای صندوق رای می روند بتوانند با تشخیص و شعور سیاسی که دارند یا اعتمادی که به فهرست انتخابی می کنند حضور پیدا کنند.

رقابت در انتخابات مجلس خبرگان کم شده است

حق شناس گفت: در حال حاضر ما در صحنه احراز صلاحیت های انتخابات مجلس خبرگان نزدیک ده درصد فقط به تعداد کرسی های موجود تائید صلاحیت شدند و بعد از آن برای اینکه شکل رقابتی حفظ شود به سایر حوزه ها نقل مکان می کنند، با این تفاسیر برگشتیم به دوره ای که یکی از بزرگان می گفت یک کیلو گلابی میخواهید بعد که به مغازه مراجعه می کنید می بینید تنها یک کیلو گلابی هم هست میخرید و میروید دیگر رقابتی نیست.

وی ادامه داد: یک کشور شیعه با وجود دو حوزه علمیه قم و مشهد یعنی امروز نمی تواند برای ۸۸ صندلی مجلس خبرگان مجتهد معرفی کند که تعداد فیلتر گذشتگان به ۱۶۲ نفر برسد؟

عضو مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: صلاحیت نوه امام خمینی (ره) به بیت ایشان ربطی ندارد، لازم نیست هاشمی بگوید، هشت مرجع تقلید صلاحیت ایشان را تائید کردند، ما نباید مخاطبان خود را فاقد تحلیل و نادان بدانیم، حداقل به همین نظم پایبند باشیم.

وی بیان کرد: نمی شود که هم در جایگاه نظارت بوده و هم جایگاه رقیب باشیم.