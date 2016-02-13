کبوترخانه آستان مطهر احمدی و محمدی(ع) افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آستان مطهر احمدی و محمدی(ع)، توليت آستان مقدس احمدی و محمدی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: وجود کبوتران در حرم‌های مطهر طی سالیان طولانی به شکل یک اصل اجتناب ناپذیر درآمده و شاید بتوان گفت که نمادی از علاقه و عشق به پرواز در آسمان‌ها است.

آيت‌الله سيد علی‌اصغر دستغيب افزود: در اطراف آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) لازم بود امکاناتی فراهم شود تا کبوتران به شكل مناسبی نگهداری و بهداشت آنها نیز رعایت شود.

دبیر هیئت امنای آستان احمدی و محمدی(ص) نیز یادآور شد: یکی از دغدغه‌های جدی ما در شیراز با توجه به علاقه مردم به کبوتران حرم، ساماندهی فضایی برای نگهداری از اين پرندگان بود.

احمدرضا دستغیب اضافه کرد: پروژه کبوترخانه با تامین اعتبار از منابع ملی و نه بودجه آستان و با سه هزار قطعه کبوتر، در جهت نظم بخشی به مسائل بهداشتی، قرنطینه و واکسیناسیون پرندگان در دستور کار قرار گرفت و در دهه فجر کار ساخت آن به پایان رسید.