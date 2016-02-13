باید دروازه دیدمان را تا عمق تولید مواد مخدر گسترش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اگر سیاست ما در امر مبارزه با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر تمرکز زدایی و مرز محوری نباشد باخته ایم لذا اصلی ترین رویکرد ما رویکرد فرهنگی و اجتماعی است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود : مهمترین تهدید، نقاط خالی از جمعیت در مرز است که باید شناسایی و مسدود شود. چرا که حضورمردم خود موجب امنیت است.

وی بیان کرد : امروز صرفاً انسداد فیزیکی معنا ندارد و باید اشراف به دستاوردهای نوین مبنای کار قرار گیرد. باید دیدبانی هوشمند را مبنای کار مابوده و از توان ماهواره ای کمک بگیریم تا وجود حاشیه امن از سرباندها گرفته شود.

هاشمی تاکید کرد : تمرکز زدایی و مرزمحوری دو اصل مهم در رویکرد مدیران در مکاتبات و پی گیری های کشوری باشد.

۱۴۴ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر امسال استان افزود: از ابتدای سال تا کنون ۱۴۴تن موادمخدر کشف و ضبط شده است که بیشترین آنها مخدر تریاک بوده است و در این راه باید از تلاش کلیه یگان ها امنیتی تقدیر شود.

وی افزود: همچنین طی این مدت طی فعالیت های صورت گرفته، جدای از انهدام ۱۲۰ باند مواد مخدر؛ بیش از ۱۵۰ قبضه اسلحه از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

هاشمی به تغییر مسیر جابه‌جایی مواد مخدر از مرزهای خشکی به سمت دریا هشدار و گفت: باید درباره تغییر رویکرد قاچاقچیان برای استفاده از بستر دریا به منظور پیش برد اهداف شوم قاچاق اقدامی جدی داشت.

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تدوین طرحی برای توسعه و تقویت ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به وسعت سیستان و بلوچستان ضروری است و باید در این زمینه چاره اندیشی ملی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان دارای هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳۴۵ کیلومتر مرز دریائی با کشورهای حاشیه دریای عمان است.