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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۳۸

در فرهنگسرای خاوران؛

جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی برگزار شد

جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی برگزار شد

اولین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی با حضور ۵۰۰ نفر در سه بخش آموزشی، رقابتی و همایش در فرهنگسرای خاوران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – جنوب، صنایع رباتیک آراد، همکاری خانه شهریاران جوان با هدف بررسی شرایط کنونی و آتی مهندسی رباتیک در ایران و ارائه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی این رشته به همراه ترسیم نقشه راه رباتیک کشور با محوریت هوش مصنوعی در مدیریت شهری برگزار شد.

جشنواره «آرنا» (آموزش، رباتیک، نوآوری و ابتکار) در سه مرحله انگیزشی، آموزشی و رقابتی در طی یک هفته در فرهنگسرای خاوران برگزار شد.

در بخش رقابتی که از ۲۱ بهمن ماه در سطح دانش آموزی و دانشجویی برگزار شد ۶۰ تیم دانش آموزی و ۲۰ تیم دانشجویی به رقابت پرداختند.

در اختتامیه جشنواره نقش هوش مصنوعی در مدیریت شهری که در قالب جشنواره آرنا امروز با حضور رئیس فرهنگسرای خاوران، رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران – جنوب، رئیس خانه شهریاران جوان، رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران – غرب و رئیس فدراسیون رایت فوتبال برگزار شد برگزیدگان بخش رقابتی این جشنواره معرفی شدند.

علی اسدزاده نابغه در هوش مصنوعی و مریم خادمی عضو هیئت علمی دانشگاه  آزاد واحد تهران- جنوب در اختتامیه این جشنواره در خصوص نقش هوش مصنوعی در مدیریت شهری به ایراد سخنرانی پرداختند.

کد مطلب 3051329

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