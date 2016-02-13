رقابت ۲۰ تیم دانشجویی در مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دوستعلی، رئیس فرهنگسرای خاوران امروز در اختتامیه این جشنواره در فرهنگسرای خاوران گفت: آنچه که برای ما اهمیت دارد ایجاد خلاقیت در شهروندان است که باید این موضوع فرهنگسازی شود. شهروندان باید از نبوغ و خلاقیت ویژه ای برای بهره برداری از فضای شهری برخوردار باشند.

به گفته وی برای بسترسازی زمینه خلاقیت در شهروندان برگزاری چنین برنامه و جشنواره هایی ضروری است تا شهروندان برای استفاده بهینه از فضاهای شهری توانمند شوند.

وی با بیان اینکه ما در سازمان فرهنگی هنری نقش ساختن فضایی برای بروز خلاقیت ها و توانمندسازی شهروندان را داریم.

رئیس فرهنگسرای خاوران افزود : از سوی دیگر خانه شهریاران جوان علاوه بر اجرای ماموریت های خود با برگزاری چنین برنامه هایی فرصت هایی را برای جوانان ایجاد می کند تا آنها بتوانند به حوزه های علمی و آکادمیک وارد شوند.

وی ادامه داد: خانه شهریاران جوان در واقع در راستای استفاده از ظرفیت های علمی جوانان و تقویت آنها فعالیت می کند.

دوستعلی با بیان اینکه این جشنواره در سه حوزه برگزار شد، تصریح کرد: در بخش دانش آموزی ۶۰ تیم در سه رشته ربات های آتش نشان، ربات های جنگجو و رالی شرکت کردند. همچنین ۷۰ دانش آموز در این جشنواره تحت آموزش قرار گرفتند و از این تعداد ۱۵ نفر برگزیده شدند.

وی افزود: در بخش دانشجویی ۲۰ تیم ثبت نام کردند که در یک سطح رقابتی خوب در مسابقه ربات های مسیریاب پیشرفته به رقابت پرداختند که از این تعداد ۳ نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

رئیس فرهنگسرای خاوران گفت: سومین بخش جشنواره «آرنا» ورود به مباحث علمی و آکادمیک با محوریت نقش هوش مصنوعی در مدیریت شهری بود.