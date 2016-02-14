طرح جدید فروش اینترنت پرسرعت مخابرات در روستاهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات استان تهران برای ارائه اینترنت پرسرعت در مراکز روستایی، طرح فروش ویژه ADSL را با تعرفه ۷۵ هزار ریال از امروز در این استان آغاز کرد. این طرح شامل متقاضیانی می شود که در مراکز روستایی بوده و جزء مشتریان جدید و یا مشترکین نامحدود سرویس ADSL مخابرات محسوب می شوند.

افزایش سرعت پهنای باند از ۲۵۶ کیلوبیت به حداکثر تا یک مگابیت بر ثانیه، ترافیک ماهیانه ۲ گیگابایت و پرداخت هزینه سرویس بصورت پس پرداخت و از طریق قبوض تلفن (هر دو ماه یکبار) از جمله مزایای این طرح است. در صورتی که حجم مصرفی مشترک بیش از حجم اولیه بسته باشد مشمول پرداخت هزینه حجم اضافه خواهد شد.

متقاضیان می توانند ضمن مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی از طریق تماس با بخش فروش سامانه ۲۰۲۰ بصورت غیرحضوری نیز ثبت نام کنند. همچنین سامانه ۲۰۹۰ واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان است.