شرکت ۱۱۰ واحد در نمایشگاه ملزومات جهیزیه و ازدواج آسان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه زوجهای جوان و خدمات مرتبط با ازدواج آسان و سیزدهمین نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی از ۲۵ تا ۳۰ بهمن در همدان دایر میشود.
وی با اشاره به اینکه ۱۱۰ واحد در این نمایشگاه مشارکت میکنند، افزود: علاوه بر همدان از استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، یزد، قم، قزوین و شهر کاشان نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان همدان گفت: در این نمایشگاه فرش ماشینی، یخچال، تلویزیون، لباسشویی، اجاقگاز، ظروف آشپزخانه، لوازم برقی، چینی، بلور، لوازمآرایشی، بهداشتی، شوینده، زیبایی، پزشکی و سلامت عرضه میشود.
وی بابیان اینکه این نمایشگاه با همکاری مجمع خیرین ازدواج برگزار میشود، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج فرهنگ ازدواج آسان، دسترسی راحت به اقلام موردنیاز برای آغاز زندگی مشترک و ایجاد فضای رقابتی برای ارائه تسهیلات بیشتر به زوجهای جوان با اعمال تخفیفهای ویژه است.
دومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه زوجهای جوان و خدمات مرتبط با ازدواج آسان در همدان از ۲۵ تا ۳۰ بهمن دایر خواهد شد.
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