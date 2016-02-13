شرکت ۱۱۰ واحد در نمایشگاه ملزومات جهیزیه و ازدواج آسان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه زوج‌های جوان و خدمات مرتبط با ازدواج آسان و سیزدهمین نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی از ۲۵ تا ۳۰ بهمن در همدان دایر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۰ واحد در این نمایشگاه مشارکت می‌کنند، افزود: علاوه بر همدان از استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، یزد، قم، قزوین و شهر کاشان نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان همدان گفت: در این نمایشگاه فرش ماشینی، یخچال، تلویزیون، لباسشویی، اجاق‌گاز، ظروف آشپزخانه، لوازم برقی، چینی، بلور، لوازم‌آرایشی، بهداشتی، شوینده، زیبایی، پزشکی و سلامت عرضه می‌شود.

وی بابیان اینکه این نمایشگاه با همکاری مجمع خیرین ازدواج برگزار می‌شود، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج فرهنگ ازدواج آسان، دسترسی راحت به اقلام موردنیاز برای آغاز زندگی مشترک و ایجاد فضای رقابتی برای ارائه تسهیلات بیشتر به زوج‌های جوان با اعمال تخفیف‌های ویژه است.

دومین نمایشگاه ملزومات جهیزیه زوج‌های جوان و خدمات مرتبط با ازدواج آسان در همدان از ۲۵ تا ۳۰ بهمن دایر خواهد شد.