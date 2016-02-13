به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان عصر یکشنبه در جمع اعضای هیئت امنای آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه دامغان که به میزبانی حسینیه سید الشهدا (ع) این شهر برگزار شد، اظهار داشت: این مراکز یک قطب فرهنگی به حساب می آیند و باید به آنها توجه ویژه داشت و نباید از آن به سادگی عبور کرد.

وی از هیئت امنا و خادمان آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه خواست تا قدر خود و جایگاهی که در آن قرار دارند را بدانند و به آن اهمیت دهند و افزود: باید به زائران و مراجعه کنندگان به این اماکن مقدس نگاهی مهربان داشت و با خوشرویی با ایشان برخورد کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان جذب جوانان به آستان مقدس امامزادگان را ضروری برشمرد و تصریح کرد: دشمنان امروز از ابزارهای مختلف جوانان مومن ما را هدف نیات شوم خود قرار داده اند و می خواهند این سرمایه های عظیم را به انحراف بکشند و همه ما باید هوشیار باشیم تا این ترفند دشمنان خنثی شود.

حسینیان گفت: هیئت امنا آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در اجرای کارهای فرهنگی تلاش خودشان را مضاعف کنند.

تجلیل از واقفان فراموش نشود

رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان نیز در این نشست اشاره ای به موضوع وقف و تاثیر آن در رفع نیاز جامعه داشت و افزود: باید بکوشیم از افراد واقف تقدیر و تجلیل کنیم.

رضا زارع زاده اضافه کرد: تجلیل از واقفان زمینه گسترش فرهنگ وقف را در جامعه آماده می کند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم در گذشته وقف را از واجبات می دانستند و به آن اهمیت ویژه ای می دادند و امروز نیز باید فرهنگ وقف به عنوان یک حرکت مقدس و باارزش در سرلوحه کارهایمان قرار گیرد چون یک سنته حسنه و از باقیات و صالحات است.

۱۴۰۰ موقوفه در شهرستان دامغان وجود دارد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دامغان از وجود یک هزار و ۴۰۲ موقوفه در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد موقوفه ۷۹۵ موقوفه متصرفی و ۲۴۷ موقوفه دیگر غیر متصرفی است.

حجت الاسلام مرتضی میرکوه با بیان اینکه در شهرستان دامغان ۲۰۶ مسجد و ۱۶ حسینیه وجود دارد، گفت: در این شهرستان ۳۸ امامزاده وجود دارد.

وی به وجود دو هزار و ۷۸۰ رقبه در این شهرستان اشاره داشت و افزود: از این تعداد یک هزار و ۳۴۰رقبه متصرفی و یک هزار و ۴۴۰ رقبه دیگر غیر متصرفی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دامغان از اخذ سند مالکیت برای ۳۸ موقوفه شهرستان با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک خبرداد.

در این نشست احکام هیئت امنای جدید آستان مقدس امامزادگان عبدالعالی و عبدالمعالی، محمد و جعفر (ع) و قاسم (ع) روستای صید آباد که از سوی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور صادر شده بود توسط امام جمعه دامغان اعطا شد.