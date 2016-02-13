شهرداری اردبیل با برد به مرحله نهایی رفت/نود ارومیه باخت و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور امروز شنبه یک دیدار بین تیم های شهرداری اردبیل و نود ارومیه در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم شهرداری خاتمه یافت.

محمد اخوان سرمربی شهرداری اردبیل که پیش از این بازی صعود تیم خود به مرحله دوم و نهایی این رقابت ها را قطعی کرده بود، به دلیل حساسیت جدول و رقابت برای تیم دوم صعود کننده، از نفرات کامل خود بهره برد و با قدرت در برابر حریف به میدان رفت.

همین امر این بازی را بسیار دیدنی و جوندار از آب درآورد و دو تیم ۸۰ دقیقه نفسگیر و پرفشار را متحمل شدند. در این بین تیم شهرداری اردبیل که از ابتدای فصل اقتدار خود را به رخ حریفان کشیده بود توانست برتری خود را نیز در این دیدار به اثبات برساند.

تیم نونهالان شهرداری اردبیل در این بازی با ترکیب آرمین جوان بخت، امیرحسن امن زاده، فرید خلیلی، آرمین عباسی، حمیدرضا مجتهدی نیا (سهند رحمانی دقیقه ۳۸)، مهدی صابر (محمدحسین علیپور ۳۹)، عرفان بابانژاد (امیررضا شاه حسینی ۳۹)، امیرحسین اخوان (پدرام حامدی ۴۰)، امیرحسین مهرآور (علی خدایی ۵۴)، احسان عسگری (علیرضا کنعانپور۶۱) و آرین صدیقی (امیروهاب زاده ۶۹) به میدان رفت.

بازیکنان تیم شهرداری اردبیل که از ابتدا به قصد وارد میدان شده بودند خیلی زود برتری خود را به اثبات رساندند و در چندین موقعیت فرصت های گلزنی خوبی را نصیب خود کردند که البته این فرصت ها به گل تبدیل نشد.

با این وجود تیم شهرداری همچنان تیم برتر میدان بود و این برتری در دقیقه ۳۰ با گل آرین صدیقی که ستاره این دیدار بود، نتیجه داد تا تیم شهرداری یک بر صفر از حریف خود که شانس صعود به مرحله نهایی این مسابقات را داشت، پیش بیافتد.

آرین صدیقی که در بازی های قبلی نیز با زدن گل های سه امتیازی توانسته بود ارزش های خود را نشان دهد، در این بازی حساس نیز زننده گل شهرداری نام گرفت تا همچنان به بازیکن سه امتیازی این تیم شناخته شود.

پس از این گل تیم نود ارومیه که چیزی برای از دست دادن نداشت و رویای صعود خود را نقش بر آب می دید، با تمام توان به دروازه تیم شهرداری حمله کرد اما شاگردان اخوان با تمرکز بالا و با بازی حرفه ای مانع از نزدیکی یاران نود به دروازه خود شدند.

در نیمه دوم نیز روند به همین منوال سپری شد و بازیکنان تیم شهرداری به خوبی از اندوخته خود محافظت کردند، ضمن اینکه یاران اردبیلی در این نیمه نیز چندین فرصت خوب را از دست دادند.

تیم فوتبال نونهالان شهرداری اردبیل با این برد ۲۵ امتیازی شد تا با اقتدار به مرحله بعد صعود کند. علاوه بر این نتیجه این بازی باعث شد که تیم نود ارومیه از گردونه بازیها خارج شده و دبیری تبریز که این تیم نیز در بازی امروز خود به دیگر تیم اردبیل یعنی ذوب آهن باخته بود، به عنوان تیم دوم به مرحله نهایی صعود کند.

تنها رقیب شهرداری که دبیری تبربز بود امروز مقابل ذوب آهن اردبیل با نتیجه یک برصفر باخت و با امتیاز ۱۹ بعنوان تیم دوم صعود کرد.

در سایر بازیهای این گروه شهرداری همدان با یک گل مغلوب تیم شهرداری تبریز شد. در این گروه پس از تیم های شهرداری ۲۵ امتیازی و دبیری تبریز ۱۹ امتیازی، نود ارومیه با ۱۶ امتیاز، شهرداری تبریز با ۱۳ امتیاز، ذوب آهن اردبیل با ۱۰ امتیاز و شهرداری همدان با چهار امتیاز به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند.

در پایان مسابقات مقدماتی و گروهی تیم شهرداری همدان با قرار گرفتن در انتهای جدول به مسابقات مناطق سقوط کرد.