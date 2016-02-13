به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی شامگاه شنبه در آیین برگزاری جشنوار شعر فجر در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اظهار کرد: در سال جاری با فراگیر شدن جشنواره شعر فجر در استان ها، دست کم ۸ استان درگیر این رویداد ادبی شدند. زیرا اندیشه های در فراخنای ایران وجود دارند و نه فقط در نقطه ای به نام تهران قرار دارد.

وی توجه به موضوعات شعری و فضاهای خاص این حوزه را ویژگی این دوره جشنواره عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار بخش طنز و شعر کودک و نوجوان در جشنواره بین المللی شعر فجر جای داده شد.

حضور شاعران کشورهای افغانستان و تاجیکستان در شعر فجر

صالحی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره همه گروه ها از جوانان تا نسل های دیرپا حضور جدی داشتند، ادامه داد: بخشی از رقابت جشنواره شعر فجر با حضور شاعران پارسی گوی منطقه شکل گرفت و بروز و حضور جشنواره با شرکت شاعران کشورهای افغانستان و تاجیکستان رقم خورد.

وی از برگزاری بخش شعر عربی جشنواره بین المللی شعر فجر در کشور لبنان خبر داد و گفت: امسال بروز و ظهور شعر پارسی جهانی به نگاه به سرمایه های اجتماعی و ملی ایرانی شکل گرفت. زیرا فجر ایران را باید با شعر ایرانی شناخت و معرفی کرد.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مرحله پیش از اختتامیه را در شیراز برگزار می کند، شیراز را پایتخت فرهنگ و ادب در ایران خواند و افزود: اگر امروز به حافظ می بالیم به این خاطر است که گوته، نیچه و بسیاری دیگر از اندیشمندان جهان خود را وامدار سفره حافظ می دانند.

عباس صالحی ادامه داد: این کاروان شعر که امروز به شیراز رسیده در واقع در مامن خود پناه گرفته است. شعر آیینه هویت ایرانی است و ایران و ایرانی را با شعر باید شناخت. در واقع تاریخ ایران در ناب ترین روایت خود در زبان شعر روایت می شود.

به باور وی فرهنگ ایرانی در عرفان، فلسفه، حکمت عملی، اخلاق زندگی و ... در بیش از ۲ هزار سال و به ویژه در یک هزار سال اخیر تاریخ ایران در شعر صادقانه روایت شده است.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفت: مورخان بسیار نوشته و تحریف کرده اند ولی شاعران برای ما تاریخ فرهنگ ایرانی را صادقانه روایت کرده اند. از این رو ایران را نمی توان بی شعر و شعر را بدون ایران شناخت. این دو همزادی هستند که بالیده اند و اینک ماندگاری ایران به شعر است.

او وضع شعر در ایران را با تکاپو توصیف کرد و افزود: در دهه های گذشته شاهد بودیم که در حوزه های گوناگون جریان شعر ایرانی چون حیات فرهنگ ایرانی همچنان در حرکت است. کتاب های شعر همچنان در کشور تولید می شوند و شاعران ممجموعه های شعر تولید می کنند. در سال ۹۳ بیش از ۳ هزار مجموعه شعر به چاب رسیده است.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد با بیان اینکه پس از انقلاب بیش از ۴۲ هزار مجموعه شعر به چاپ رسیده است، ادامه داد:امروز شاعران زن همپای شاعران مرد در کاروان شعر حرکت می کنند و جوانان در حوزه شعر جریان امید بخشی به راه انداخته اند. همچنین در دهه های اخیر جریان شعر کودک و نوجوان سهمی نزدیک به یک سوم مجموعه های شعر را به خود اختصاص داده است.

جامعه ایرانی کمتر شعر می خواند

صالحی با بیان اینکه شاعران امروزی دغدغه هایی دارند در این باره بیان کرد: جامعه ایرانی کمتر شعر می خواند و این برای ذائقه ایرانی رویدادی بدی است چون اگر جامعه ایرانی شعر کمتر بخواند از ایرانی بودن خود تهی می شود. البته در حوزه تولید هم مشکلاتی وجود دارد. از جمله باید پرسید سهم تفکر در شعر چگونه است؟ شعر همواره از پشتوانه تفکر برخوردار بوده ولی امروز این موضوع دغدغه است.

وی با بیان اینکه شعر ایرانی پاسدار زبان پارسی است، افزود: اینکه شعر امروز چه نسبتی با زبان دارد دغدغه هایی با خود داشته است. باید در کنار نقطه های امید دغدغه ها مورد توجه قرار بگیرد و جشنواره شعر فجر باید تجربه و فضایی برای کاستن از دغدغه ها در حوزه شعر باشد.

معاون وزارت ارشاد همچنین برگزاری جشنواره شعر فجر در استان ها را زمینه سازی برقراری ارتباط میان شاعران در استان ها و تهران دانست.

صالحی با اشاره به برگزاری جشنواره شعر فجر در تاجیکستان و افغانستان افزود: این موضوع زمینه را فراهم می کند تا شاعران از تبار شعری خود با هم سخن بگویند.