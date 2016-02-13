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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۴۴

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی خبر داد:

اتمام عملیات عمرانی موزه شهید تندگویان تا دو ماه آینده

اتمام عملیات عمرانی موزه شهید تندگویان تا دو ماه آینده

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی از اتمام عملیات عمرانی موزه شهید تندگویان تا 2 ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل راحتی با بیان اینکه اجرای پروژه موزه شهید تندگویان در ردیف بودجه منطقه ۱۲ قرار دارد، گفت: ما کارگزار منطقه ۱۲ هستیم و در حال حاضر قسمت سفت کاری پروژه رو به اتمام است.

وی با اشاره به زمان اتمام پروژه افزود: پیش بینی می کنیم تا ۲ ماه آینده عملیات عمرانی پروژه به اتمام برسد و به بهره بردار تحویل داده شود.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در ادامه به آماده سازی سالن های باغ کتاب تهران پرداخت و عنوان کرد: به غیر از سالن تئاتر حرفه ای که چندان به کارکرد اصلی مجموعه ربطی ندارد، تمامی سالن ها آماده و قابل انتقال به بهره بردار است.

راحتی آماده سازی ۳ سالن از ۶ سالن مرکز تئاتر صبا را از دیگر برنامه های در دست اقدام شرکت توسعه فضاهای فرهنگی معرفی کرد و گفت: علاوه بر این در پروژه مرکز تئاتر تهران یا خاوران نیز پشت صحنه سالن اصلی هنوز آماده نیست و مقداری از کارهای جزئی پروژه باقی مانده است. البته امیدواریم در آینده ای نزدیک عملیات عمرانی به طور کامل اتمام یابد و پروژه به بهره بردار تحویل داده شود.

کد مطلب 3051366
نورا حسینی

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