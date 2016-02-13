پخش ۱۵ برنامه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات خبرگان از شبکه استانی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر شنبه در مراسم قرعه کشی برگزاری برنامه های تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات خبرگان از شبکه استانی چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۱۵ برنامه تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات خبرگان از سیمای استانی چهارمحال و بختیاری(شبکه جهانبین) پخش می شود.

وی اظهار داشت: نامزد های انتخابات مجلس خبرگان در این برنامه های تلویزیونی به مردم معرفی می شوند و مردم نیز با آشنایی بهتر با نامزدها بهترین انتخاب ها را انجام می دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با تقدیر از شرکت عظیم مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، ادامه داد: مردم چهارمحال و بختیاری با حضور پر شور خود در راهپیمایی امسال حماسه دیگری در این استان رقم زدند.

قاسم سلیمانی دشتکی اذعان داشت: توطئه ها دشمنان نظام و کشور با حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر سرکوب شد و حضور پر شور مردم در راهپیمایی تمام نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی عنوان کرد: حضور پر شور مردم در انتخابات بار دیگر اقتدار اتحاد اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشاند و وحدت مردم ایران و پشتیبانی انها از انقلاب اسلامی را به جهانیان ثابت کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد:مردم انقلابی و همیشه در صحنه همیشه در این روز حضور پر شور و گسترده ای داشته اند که امسال نیز این راهپیمایی از سال های گذشته پر شور تر برگزار شد.

قاسم سلیمانی دشتکی با بیان اینکه دشمن از اتحاد و وحدت ملی مردم ایران هراس دارد، ادامه داد: حضور پر شور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن انسجام اسلامی، همبستگی، همدلی و همزبانی ملت را نشان داد.