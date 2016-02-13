۱۰۰ هزار پرستار کم داریم/بکارگیری ۱۰ هزار کمک پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در مراسم گرامیداشت روز پرستار که در سالن همایش های سازمان صدا و سیما، در خصوص اقدامات این معاونت گفت : برای جبران کمبود پرستار گروه پرستاری از دکترا تا کمکی کمبود داریم و کمبود در این گروه بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر است که لازم است هر چه زودتر چاره ای اندیشه شود.

وی گفت: بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان می بایست متناسب با همه سطوح، سطح بندی مراقبت های پرستاریف به تناسب هر سطح آن، نیروی پرستاری به کار گرفته شود بنابراین تامین نیرو باید در کوتاه مدت صورت بگیرد .

میرزابیگی افزود: به این منظور ایجاد موسسه ای مطمئن توسط هیئت امنای ارزی در کنار وزارت بهداشت برای تامین نیروی انسانی پرستار همراه با تامین امنیت شغلی کافی و پرداخت حقوق و مزایا به پرستاران خود برابر پرستاران استخدام شده دولتی و در بیمارستان هایی که با این موسسه همکاری می کنند این اتفاق رخ داده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: ۱۶ هزار نیروی پرستار در طول اجرای طرح تحول نظام سلامت بکار گرفته شدند که ۹ هزار نفر از آنهابرای جبران افزایش بار مراجعات به بیمارستانها و ۷ هزار نفر نیز برای بیمارستان ها و بخشهای جدید و توسعه یافته به کار گرفته شدند. همچنین ظرفیت دانشکده های پرستاری تا دو برابر افزایش یافت.

وی گفت: در طول برنامه چهارم توسعه ۴۵ هزار نفر، برنامه پنجم ۳۰ هزار نفر و فقط در طرح تحول سلامت تاکنون بالغ بر ۱۶هزار نفر نیروی پرستاری بکار گرفته شده است .

میرزابیگی با اشاره به کارگیری ۱۰ هزار نیروی یک ساله کمکی که قرار است اقدامات بر زمین مانده بیماران را انجام دهند، افزود: وظیفه این گروه هیچ تداخلی با وظایف پرستار دانشگاهی ندارد و تنها شامل مراقبتهای اولیه بالینی است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره نظام پرداخت گروه پرستاری اظهار داشت: دریافتی پرستاران از زمانی که نظام پرداخت بر مبنای خدمت بنیان گذاری شد متناسب با زحمات آنها نبوده اما گام عملی مهم برای این موضوع در مهر ماه ۹۳ برداشته شد که حداکثر تا ۲۷ و نیم درصد برای کارکنان غیر پزشک ارتقا یافت .

وی در خصوص تعرفه های خدمات پرستاری نیز گفت: این موضوع به طور کامل به شورای عالی نظام پرستاری رفته و تاکنون چندین جلسه بین شورا، ذینفعان و سازمان نظام پرستاری برگزار شده که متاسفانه یکی از فرصت سوزی های مهم در همین بخش توسط برخی افراد صورت گرفته است.

میرزا بیگی با بیان اینکه اعتبار مربوط به تجهیز پاویون های پرستاری همزمان با تجهیز و نوسازی و هتلینگ بیمارستان ها به طور کامل پرداخت شده است، از اتمام کار این پاویون ها زیر نظر مدیران پرستاری خبر داد و افزود: راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت پرستاری و بهبود جایگاه مدیریت پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی و ستاد وزارت بهداشت از دیگر اقدامات مهم این معاونت بوده است .

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره برنامه های سال ۹۵ گفت: توجه ویژه و تمرکز بر پرستاری جامعه نگر با ایجاد و گسترش مراکز و دفاتر ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و نیز امکان مشارکت پرستاران علاقه مند برای تاسیس مراکز مراقتبهای پرستاری در خارج از بیمارستانها بصورت مراقبتهای در منزل یکی از اهداف عملیاتی سال ۹۵ وزارت بهداشت است .

وی گفت: آمارها حکایت از این دارد که در کشورهای دنیا بطور میانگین به ازای هر ۲۷ هزار نفر یک مرکز ارائه مراقبتهای پرستاری برای مردم در خارج از بیمارستانها وجود دارد. اما در کشور ما به ازای حدود هر ۴۰۰ هزار نفر یک مرکز مجوز گرفته که در عمل، این مراکز یا غیر فعالند یا ناقص و غیر علمی اداره می شوند .

میرزابیگی گفت: آسیب شناسی های ما نشان می دهد که این مشکل به دلیل نبود آیین نامه های قوی جهت نظارت بوده و امیدواریم در سالهای آینده شاهد موفقیت های چشمگیری در این زمینه به ویژه برای مراقبت از بیماریهای مزمن سالمندان و سرطانی ها باشیم .

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دومین هدف عملیاتی ما برای سال آینده شروع روند اجرایی اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای به پرستاران واجد شرایط طی برنامه ای با زمان بندی سطح بندی و برش بندیهای معقول است که هدف اصلی این برنامه نیز ارائه خدمات پرستاری ایمن به مردم با وجود پرستارانی دارای هویت و صلاحیت حرفه ای علمی و توانمند است .

به گفته وی، سومین هدف عملیاتی سال ۹۵ تعریف و توسعه شاخصهای پرستاری در ابعاد خدمتی مدیریتی روشهای مراقبت و سایر زیر ساختهای اساسی پرستاری است .