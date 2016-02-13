۵۷۰ میلیون دلار کالا از استان همدان صادرشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین بعدازظهر شنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی ستان همدان با بیان اینکه در ۱۰ ماهه نخست امسال ۵۷۰ میلیون دلار کالا از استان همدان صادر شده است، اظهار داشت: از این میزان ۲۱۴ میلیون دلار مربوط به جهاد کشاورزی بوده که ۳۰ میلیون دلار آن از گمرک همدان و ۱۸۳ میلیون دلار از سایر گمرکات صادر شده است.

وی با بیان اینکه سهم سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱۶ میلیون دلار بوده است، افزود: ۷۱ میلیون دلار آن از گمرک همدان و الباقی از سایر گمرک ها ‌ صادر شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه سهم سازمان میراث فرهنگی از صادرات ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بود که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار آن از طریق گمرک همدان صادر شده است، گفت: تاجران خارجی در بازار همدان حضور پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه از ۸۰۰ میلیون دلار صادرات هدفگذاری شده ۷۱ درصد محقق شده است، عنوان کرد: اگر در صادرات سنگ آهن و سیمان کاهش نداشتیم، امسال با ۴۹ درصد افزایش صادرات مواجه می‌شدیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه در سال جاری بستنی برای نخستین بار از استان همدان صادر شده است، ابراز امیدواری کرد: سهم صادرات استان در سال آینده به یکهزار میلیون دلار برسد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی همدان نیز در این کارگروه با اشاره به اینکه در سال گذشته یک کانتینر فرش از استان همدان صادر شده است، اظهار داشت: تا پایان سال جاری ۴ میلیارد تومان صادرات فرش انجام خواهد شد.

حمیدرضا بطحائی با بیان اینکه برای صادرات در ادارات با مشکل چندانی رو به رو نیستیم، افزود: سازمان استاندارد ایران، استانداردهای کشورهای دیگر را قبول ندارد و همین موضوع باعث کار مضاعف می‌‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز با بیان اینکه دو واحد تولیدی استان همدان با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و به تبع آن شرکت شهرک‌های صنعتی همدان در نمایشگاه مواد غذایی روسیه شرکت می کنند، عنوان کرد: ۳۵ واحد تولیدی کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

کیوان گردان اظهار کرد: در اردیبهشت ۹۵ نمایشگاه توانمندی های ایران در روسیه برگزار می‌شود.