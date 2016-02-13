تحقق ۹۳ درصدی بودجه شهرداری بسطام/فقدان برخی ادارت دردسر ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی یعقوبیان عصر شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که به همت موسسه خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی شهرستان شاهرود به میزبانی مجموعه جهانگردی بسطام برگزار شد، ضمن اشاره به تخصیص ۳۰درصدی اعتبارات شهرداری بسطام به بودجه غیر عمرانی، بیان داشت: خوشبختانه در سال جاری بنا به پیگیری های انجام شده بودجه پنج میلیارد تومانی با لایحه اصلاحیه بودجه به بیش از شش میلیارد تومان افزایش یافت که در این بین ۷۰درصد از اعتبارات صرف مسائل عمرانی بسطام شد.

وی افزود: با تعامل مثبتی که در سال جاری بین شورای اسلامی و شهرداری صورت گرفته، تجهیز ناوگان خدمات شهری شامل دو خودروی کمپرسی، یک ماشین حمل زباله، یک نیسان حمل گوشت، یک نیسان خدمات شهری و خودروی پیشتاز آتش نشانی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان و فروش مزایده ای تجهیزات به مبلغ ۱۰۴میلیون تومان صورت پذیرفته است که با این اقدامات توانستیم بخشی از نیاز خدمات شهری بسطام را مرتفع سازیم.

طرح جامع گردشگری بسطام در دست اقدام است

شهردار بسطام با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره بافت فرسوده این شهر در سال جاری، گفت: بسطام دارای هفت محله قدیمی و ۱۰درصد (معادل۷۵هکتار) بافت فرسوده است که برای بهسازی و نوسازی این بافت در راستای جذب گردشگر اقدامات خوبی صورت گرفته است که از جمله آن می توان به مذاکره با یک شرکت خصوصی در راستای انجام طرح جامع گردشگری بسطام اشاره کرد.

یعقوبیان درباره علل تاخیر در اجرای طرح جامع گردشگری بسطام، توضیح داد: به دلیل اهمیت بافت تاریخی بسطام و تجمع جمعیتی و اقتصادی موجود در این محلات، برای اجرای طرح جامع گردشگری نمی توان با عجله تصمیم گرفت چرا که ممکن است هر اقدامی در این حوزه با مشکلاتی روبرو شود لذا شهرداری این شهر، با دقت نظر نسبت به مطالعه سه طرح درباره طرح جامع گردشگری اقدام می کند.

وی افزود: در هرحال اجرای طرح ویژه گردشگری کار ویژه ای نیز می طلبد و خوشبختانه نهادهایی مانند شهرداری، میراث فرهنگی، نظام مهندسی، سرمایه گذار خصوصی و ... پای کار هستند اما ملاحظات فرهنگی و اقتصادی در این شهر می بایست رعایت شود تا در نهایت بتوانیم یک طرح جامع گردشگری خوب اجرا کنیم چرا که ما معتقدیم بسطام دارای ظرفیت های فراوان گردشگری است.

همایش ملی شهر نمونه گردشگری در بسطام برگزار می شود

شهردار بسطام همچنین از برگزاری همایش ملی شهرهای نمونه گردشگری کشور به میزبانی بسطام خبر داد و گفت: این همایش اردیبهشت ماه سال آینده، با حضور شهرداران و اعضای شورای شهر ۱۱شهر نمونه گردشگری کشور به میزبانی بسطام برگزار خواهد شد که می تواند پتانسیل ویژه ای برای رونق گردشگری در این شهر باشد.

یعقوبیان درباره کیفیت برگزاری این همایش هم توضیح داد: معرفی ۱۱شهر نمونه گردشگری در کشور جزء مصوبات هیئت دولت است که به دلیل جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و معنوی برخی شهرهای ایران را شامل می شود خوشبختانه بسطام یکی از این شهرها است که در نشست ادواری شهرداران شهرهای نمونه گردشگری کشور در اردیبهشت ماه سال آتی میزبان خواهد بود.

وی افزود: برگزاری آبرومندانه و معرفی ظرفیت های گردشگری بسطام در این همایش نیازمند تعامل همه مسئولان شهرستانی و به خصوص اصحاب رسانه است چرا که ما معتقدیم در معرفی ظرفیت های گردشگری بسطام از جمله گردشگری طبیعی، توریسم ورزشی، فرهنگی و معنوی هنوز کارهای مطلوب انجام نشده است که نگاه ویژه شهرداری بسطام به این مقوله در بودجه سال۹۵ این سازمان لحاظ خواهد شد.

نبود برخی ادارت در بسطام مشکل ساز شده است

شهردار بسطام درپاسخ به سوال خبرنگار مهر با موضوع تعیین تکلیف نماد چهارعلی، گفت: متاسفانه نبود برخی از ادارات در بسطام مشکل آفرین است که نماد چهارعلی نیز مانند بسیاری از آثار ملی و باستانی این شهر به سرنوشتی مشابه گرفتار شده چرا که اگر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهر نمونه گردشگری کشور نمایندگی یا دفتری نداشته باشد دیگر چه انتظاری برای اجرا و حفاظت از طرح های باستانی و میراث فرهنگی می توان داشت.

یعقوبیان با بیان اینکه وضعیت تپه چخماق بسطام من را به وحشت می اندازد، ابراز داشت: این بنای تاریخی ۹هزار سال قدمت دارد و نبود نمایندگی میراث فرهنگی در شهری که قدم به قدم آن میراث فرهنگی و باستانی است چهره بسطام را به گونه ای درآورده که امروز با دیدن تپه چخماق با آن قدمت باید حسرت و افسوس خورد.

وی افزود: این موضوع درباره بسیاری دیگر از ادارت مانند ثبت احوال و اسناد نیز صدق می کند بخش بسطام بالغ بر ۳۸هزار نفر جمعیت دارد که این شهر بسیاری از ادارات حیاتی را در خود جای نداده است و به نظر می رسد فقدان این ادارات برای همه بخش های بسطام مشکل ساز شده چرا که ما معتقدیم آثار باستانی و فرهنگی باید ملی دیده شوند و با این نگاه ها نمی توان به جایی رسید و موفق شد.

پل عابر پیاده از بلاتکلیفی درخواهد آمد

شهردار بسطام در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر درباره شهرک رضوی و وضعیت رسیدگی به آن هم گفت: این شهرک با فاصله ای که از حوزه شهری بسطام دارد، متاسفانه در طرح جامع دیده نشده است اما موقتا برای ارائه خدمات به این شهرک تحت عنوان قطعه منفصل به حوزه خدماتی اقداماتی صورت گرفته و اقدامات دیگری نیز در سال آینده انجام می شود.

یعقوبیان درباره اقدامات صورت گرفته درباره این شهرک نیز توضیح داد: نصب ایستگاه اتوبوس، ارائه خدمات شهری، جمع آوری زباله، ساخت پارک و فضای سبز، ساخت پیاده رو و جدول کشی و تنظیف از جمله اقداماتی است که شهرداری بسطام برای این شهرک انجام داده است اما خود ما نیز از وضعیت خدمات رسانی به این شهرک رضایت کامل نداریم و برای رفع این مشکل سعی داریم تا در اصلاحات طرح جامع شهری بسطام این شهرک را به درون حوزه خدمات شهری سوق دهیم.

وی درباره تنها پل هوایی و البته غیر ایمن شهر بسطام هم افزود: پس از دو سال مکاتبه و برگزاری جلسات در نهایت صورتجلسه اداره حمل و نقل و پایانه ها مبنی بر واگذاری این پل عابر پیاده به شهرداری در هفته آتی صورت خواهد گرفت و امیدواریم این پل با واگذاری به شهرداری هم ایمن شود و هم بتوان در راستای خدمات رسانی به شهروندان از آن بهره مند شد.