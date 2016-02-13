چهارمین تقاطع غیرهمسطح شهر گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بزرگ زیرگذر خیابان صیادشیرازی – ناهارخوران گرگان عصر شنبه با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، شهردار و اعضای شورای شهر و حضور پرشور شهروندان گرگانی در محل این زیرگذر افتتاح شد.

عملیات ساخت این پروژه که سومین زیرگذر شهری در دوسال گذشته محسوب می شود، در تاریخ ۱۷ مردادماه امسال آغاز شد و پس از گذشت کمتر از ۲۰۰ روز به افتتاح رسید. این پروژه ۶۵۰ متر طول و ۱۵.۵ متر عرض دارد و به صورت سه سطحی شامل زیرگذر در امتداد شمالی – جنوبی، روگذر در امتداد شرقی – غربی و همسطح به صورت میدان ساخته شده است.

آن‌گونه که معاون فنی شهرداری بیان کرده برای ساخت این طرح رقم ۱۴ میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان هزینه شده که ۳.۵ میلیارد تومان آن صرف هزینه های جانبی بوده است.

این زیرگذر دارای ۳۳۶ ستون با قطر ۱۲۰ سانتی متری است و برای ساخت آن ۲۴ هزار متر مکعب بتن مصرف شده است.

این طرح، چهارمین تقاطع غیرهمسطح و سومین زیرگذر ساخته شده در دوران مدیریت شهردار فعلی گرگان است.

تلاش شبانه روزی کارکنان شهرداری برای ساخت پروژه

حسین صادقلو شهردار گرگان، در آئین افتتاح این پروژه که با حضور انبوه شهروندان گرگانی برگزار شد، سخنانش را با تشکر از نماینده ولی فقیه و استاندار گلستان آغاز کرد و گفت: آیت الله نورمفیدی نماینده محترم ولی فقیه از جزئیات مسائل عمرانی شهر آگاه است و ما را حمایت می کند.

صادقلو به تلاش شبانه روزی کارکنان شهرداری برای افتتاح این پروژه خبر داد و اظهار کرد: شهروندانی که در حاشیه این پل زندگی می کنند شاهد هستند که ما شبانه روزی کار کردیم تا بتوانیم این اتفاق خوب را به صورت مطلوب در شهر رقم بزنیم.

وی افزود: از کوچکترین عضو مجموعه شهرداری از نظر سابقه جایگاهی تا بالاترین رده، شبانه روز در کنار من بودند تا در به پایان رساندن این پروژه موفق عمل کنیم.

وی ضمن تشکر از روسای دوره چهارم شورای شهر گرگان بیان کرد: چنانچه سایر اعضای شورای اسلامی شهر نیز همراه برنامه های شهرداری شوند از نظر عمرانی بیش از این می توانیم به مردم خدمت کنیم.

مصوبات شورای شهر برای حل معظلات ترافیکی است

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در این مراسم گفت: خرسندیم که در بهمن ۹۴ با حضور پرشور شهروندان گرگانی شاهد افتتاح یکی دیگر از پروژه های عمرانی شورای اسلامی و شهرداری گرگان هستیم.

زهرا نورا افزود: این طرح، چهارمین طرح عمرانی شورا و شهرداری است که در راستای بهبود وضعیت عبور و مرور شهری در مردادماه امسال کلنگ زنی شده است.

نورا همچنین از حرکت شهرداری به سمت مدیریت خردمندانه، مدنظر قرار گرفتن مطالبات همه جانبه مردم در پروژه های تقاطع غیرهمسطح و جلوگیری از اسراف در موضوعات مختلف از جمله تبلیغات تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه مشکلات ناشی از معظلات ترافیکی فضای حمل و نقل را با خطر مواجه کرده و بسیاری از مصوبات شورا برای حل این معظل برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: شهرداری باید در راستای برنامه ریزی و اجرای پروژه های تفریحی و رفاهی در خور شان شهروندان فهیم گرگانی توجه داشته باشد.