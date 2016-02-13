اصحاب رسانه مفاهیم صحیح را به نسل جوان منتقل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در نشست با اصحاب رسانه استان گیلان که عصر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: قلم و بیان یکی از سرمایه های عظیم بشریت است.

وی با اشاره به سوگند خداوند در قرآن به قلم، افزود: این سوگند نشان دهنده اهمیت و جایگاه قلم است زیرا قلم گاهی طوفان و تشنج و گاهی آرامش و آسایش در جامعه به وجود می آورد.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه اسلام طرفدار روشنگری و رفع مشکلات است، وظیفه اصحاب قلم را بیان حقیقت برشمرد و گفت: نویسنده مطالب باید به گونه ای عمل کند که از دادگاه وجدان خود سربلند بیرون آید.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات جامعه با اطلاع رسانی و مطالب اصحاب رسانه به اطلاع مسئولان می رسد، اظهار کرد: اصحاب رسانه باید با قلم توانای خود خرابی ها را آباد، خفته ها را بیدار و موانع پیشرفت جامعه را از جلوی پای ملت بردارند.

آیت الله قربانی در ادامه با تأکید بر اینکه اصحاب رسانه نباید قلم خود را به مبلغی ناچیز بفروشند، افزود: چنین اعمالی خیانت به قلمی است که خداوند به آن سوگند یاد کرده است.

وی به انتقال مسائل از طریق اصحاب رسانه به نسل جوان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود جامعه و وجود انحرافات و جولان ماهواره و فضای مجازی، اصحاب رسانه نقش مهمی در انتقال مفاهیم صحیح به نسل امروز دارند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان با اشاره به مشکلاتی که اصحاب رسانه با آن مواجه هستند، تصریح کرد: افرادی که این راه را انتخاب کرده اند به دنبال ثروت بادآورده نبوده و جزء افراد متعهد، راه اندیش و شریف جامعه هستند.

آیت الله قربانی ادامه داد: دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف هستند به مشکلات این قشر رسیدگی و مسائل را حل کنند.

وی به روشنگری اصحاب رسانه و مطبوعات برای حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشارهکرد و گفت: اصحاب رسانه تلاش کردند تا با بازگویی میراث امام خمینی (ره) مسائل فراموش شده را باز آفزینی کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان خاطرنشان کرد: با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه در آگاه سازی و نمایش و رفع مشکلات جامعه، مسئولان باید قدردان زحمات آن ها بوده و به فکر معیشت به ویژه بیمه این قشر باشند.

وی به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در تاریخ هفت اسفند نیز اشاره کرد و گفت: اصحاب رسانه همانند حماسه ۲۲ بهمن باید برای حضور گسترده مردم در این انتخابات از هم اکنون تلاش کنند.

آیت الله قربانی افزود: باید با آگاه سازی و اطلاع رسانی صحیح، مردم را در انتخاب افراد شایسته و دلسوز ملت و کشور در کسب کرسی های مجلس یاری کرد.