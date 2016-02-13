فهرست رسمی داروهای ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه سلیمانی گفت: فهرست رسمی داروهای ایران به منظور دسترسی عادلانه و تسهیل در کاهش مشکلات بیماران همچنین ساماندهی تقاضا و حمایت از تولید داخلی، تدوین و منتشر شده است.

وی با بیان اینکه موضوع تجویز و مصرف دارو در کشور طرح جدیدی به حساب نمی آید و در دیگر کشورها نیز اجرا می شود اظهار داشت: فهرست دارویی نه تنها در همه جای دنیا وجود دارد بلکه در مناطق مختلف، فهرست های مخصوص هر بیمارستان منتج از فهرست دارویی آن منطقه هم وجود دارد و این موضوع که در ایران این فهرست اجرا خواهد شد، موضوع جدیدی نیست.

سلیمانی در ادامه با اشاره به هدف این طرح که به قصد دسترسی عادلانه و تسهیل در حل مشکلات بیماران اجرایی می شود خاطرنشان کرد: در صورت ضرورت تجویز داروی خارج از فهرست رسمی داروهای ایران، پزشک متقاضی باید درخواست خود را همراه با دلایل تجویز به انجمن علمی مربوطه ارائه نماید، و در صورتی که این تجویز مورد موافقت انجمن و تائید سازمان غذا و دارو واقع شد و به شرطی اینکه تهیه دارو، مشمول حمایت های بیمه ای و دولتی باشد به صورت تک نسخه ای انجام خواهد شد و در این صورت تجویز خارج از فهرست رسمی داروهای ایران تخلف محسوب نمی شود.

وی تصریح کرد: فهرست دارویی ایران یا به قول عده ای فارماکوپه از حدود سال ۱۳۵۹ وجود دارد و همه گروهای دارویی را در خود جای داده است.

سلیمانی با اشاره به اینکه دارو های فهرست فوق بر اساس ۴ محور کارایی، عوارض جانبی، کیفیت و هزینه دارو طبقه بندی می شود، تصریح نمود: در همه جای دنیا برای استفاده از شرایط بیمه از فهرست دارویی استفاده می کنند و این فهرست قدرت چانه زنی با شرکتهای دارویی را برای اخذ دارو های باکیفیت ولی با هزینه پایین تسهیل می کند.

وی افزود: در تدوین فهرست دارویی ایران و سایر نقاط جهان آنالیز بر اساس حیاتی، ضروری و لازم بودن دارو صورت می پذیرد و قطعا هیچ داروی حیاتی وجود ندارد که در این فهرست نباشد ضمن اینکه بنا به ضرورت و تشخیص اگر نیاز به وجود دارویی در آن احساس شود با ارزیابی جمیع جهات توسط متخصصین شورای تدوین به فهرست دارویی اضافه می شود.

سلیمانی در ادامه با بیان اینکه در چند سال اخیر در تدوین فهرست دارویی مکانیسم و راه حل هایی مثل راهنمای بالینی اندیشیده شده است، گفت: در سیستم های سلامت عمومی که کشوری مثل انگلستان هم وجود دارد دست پزشک باز نیست و او حق انتخاب زیادی ندارد که هر دارویی اعم از بیمه ای و غیر بیمه ای تجویز کند بلکه باید مطابق فهرست دارویی نسخه بنویسد.

دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو، بیان کرد: باید رویکرد جامعه به به فهرست دارویی عوض شود این فهرست نه تنها محدود کننده نیست بلکه اطمینان بخش هم هست و اقعیت این است که این دارو ها دارو هایی نیستند که به قول اشتباه برخی یک ماه مریض را زنده نگه دارد و به ازاری آن کل زندگی خانواده اش دچار هزینه های کمر شکن شود.

سلیمانی در پایان با تاکید کرد: هدف ما از فهرست دارویی جلوگیری از هزینه های القایی است ضمن اینکه بواسطه این فهرست بیمار از یک مسیر علمی دارو های با کیفیت را دریافت می نماید.