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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۰

موسیقی فجر ۳۱ در آینه مهر

حضور مقامات در اجرای ارکستر ملی/ مردم استقبال کردند

حضور مقامات در اجرای ارکستر ملی/ مردم استقبال کردند

تعدادی از مقامات دولتی و هنری در اجرای ارکستر ملی به رهبری لوریس چکناواریان حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور در تالار وحدت مهمان برنامه ارکستر ملی شدند.

ارکستر ملی به رهبری لوریس چکناواریان در راستای برنامه های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر امشب ۲۴ بهمن ماه روی صحنه می رود.

علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، فرزاد طالبی سرپرست دفتر موسیقی ارشاد، حسن ریاحی دبیر جشنواره، حمیدرضا نوربخش رییس جشنواره نیز در این اجرا حضور دارند.

استقبال مردمی از این اجرا قابل توجه است.

کد مطلب 3051379

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