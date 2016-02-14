خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نشت نفت از تلمبه‌خانه و خطوط انتقال نفت تنگ فنی به مخازن آب زیرزمینی و چشمه‌های روستاهای حاشیه این تلمبه‌خانه موجب اعتراض اهالی این روستاها شده و سال‌هاست زندگی آن‌ها با آلودگی آب آشامیدنی به نفت همراه بوده است.

خبرگزاری مهر سرگذشت هم‌نشینان خطوط انتقال نفت را همواره طی سال‌های گذشته روایت کرده تا مجالی برای طرح مشکلات مردم باشد، این در حالی است که مردم این منطقه در جوار طلای سیاه هرروز آرزوی قطره‌ای آب پاک و محصولی سالم رادارند.

نشت نفت خام از تلمبه‌خانه و خطوط انتقال نفت «تنگ فنی» روستاهای اطراف آن را با مشکل جدی روبه‌رو کرده و بیش از ۱۵ سال است که این مشکلات همچنان برای اهالی روستاها استمرار دارد.

دام‌های اهالی روستا تلف شد

نشت نفت خام به آب زیرزمینی و چشمه‌های روستاهای این منطقه باعث آلودگی، بد بو و بدمزه شدن آب آشامیدنی این روستاها شده و این امر موجب تلف شدن دام‌های روستائیان و همچنین خسارت فراوان به اراضی کشاورزی آن‌ها شده است.

یکی از اهالی روستای شهدای تنگ فنی به خبرنگار مهر با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در این روستا می‌گوید: این امر موجب ایجاد مشکلات برای اهالی روستا و همچنین تلف شدن دام‌های روستا شده است.

نجف نظری در ادامه سخنان خود می‌گوید: ۳۵ رأس از گوسفندانم به خاطر خوردن آب آلوده به نفت خام تلف‌شده‌اند.

استفاده از آب نفتی و ایجاد مشکلات تنفسی برای اهالی روستا

سهراب طاهریان یکی از اهالی روستا در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: زندگی عادی ما در این روستا به خاطر نشت نفت مختل و آب آشامیدنی ما آلوده‌شده و ما مجبوریم از آب آلوده به نفت استفاده کنیم.

اردشیر فردوسی یکی دیگر از اهالی روستای شهدای تنگ فنی به خبرنگار مهر می‌گوید: در فصل تابستان با روشن کردن کولرهای آبی بوی بد نفت به همراه جریان هوا از طریق کولر وارد خانه‌ها شده و باعث سرگیجه و حالت تهوع می‌شود.

چاه‌های آب روستا در تابستان خشک می‌شود

اکبر میر عزیزی یکی دیگر از اهالی روستای شهدای تنگ فنی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه شرکت نفت در اطراف تالاب‌های تنگ فنی اقدام به حفر چاه برای تامین آب آشامیدنی روستا کرده است می افزاید: در فصل تابستان که هوا گرم می‌شود آب تالاب کاهش می‌یابد و در پی آن چاه‌های روستا خشک‌شده و این امر موجب می‌شود که اهالی روستا با مشکل نبود آب آشامیدنی مواجه شوند.

رمضان ترکانی دهیار روستای شهدای تنگ فنی پل‌دختر در رابطه با مشکل نشت نفت به آب آشامیدنی مردم این روستا می‌گوید: چشمه آب آشامیدنی روستای محل زندگی ما آغشته به نفت خام بوده و روال عادی زندگی کشاورزی و دامداری ما با مشکل اساسی مواجه شده است.

وی بابیان اینکه این روستا ۶۰ خانوار و جمعیتی ۲۵۰ نفری دارد گفت: دو نفر از اهالی روستا که با تنگی نفس مواجه بودند به پزشک مراجعه کردند و مشخص شد که بوی بد نفت موجب ایجاد مشکل برای نفس کشیدن آن‌ها شده است.

شرکت نفت مشکل اهالی روستا را حل کند

ترکانی افزود: هر روز صدای موتورهای شرکت نفت آرامش اهالی را سلب کرده و باعث ایجاد ناراحتی اعصاب و روان در آن‌ها می‌شوند.

وی در ادامه سخنان خود بابیان اینکه این روستا دیگر برای زندگی، کشاورزی و دامداری مناسب نیست می‌گوید: صدای ما را به گوش مسئولان برسانید شاید برای حل مشکلات ما چاره ای بیندیشند.

دهیار روستای شهدای تنگه فنی پلدختر می‌گوید: هشت ماه پیش آمدند و خانه‌های اهالی روستا را کارشناسی کردند تا آن را خریداری و مردم را برای سکونت به محل دیگری انتقال دهند اما این اقدام تاکنون عملی نشده است.

وی بابیان اینکه اکنون حدود ۱۰ روز بوده که اهالی روستای شهدای تنگ فنی به طور کامل از آب آشامیدنی محروم هستند و از این وضعیت به ستوه آمده اند می گوید: با توجه به مشکلاتی که شرکت نفت برای اهالی ایجاد کرده از مسئولان شرکت نفت می‌خواهیم چاره ای اندیشیده و اگر می‌توانند خانه‌های اهالی روستا را خریداری و یا مشکلات موجود را رفع کنند.

اهالی روستا را به منطقه‌ای دیگر منتقل کنند

کریم میرزایی بخشدار مرکزی پلدختر نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: روستای شهدای تنگ فنی در همسایگی شرکت نفت بوده و طبق گفته دهیار این روستا اکنون آب آشامیدنی ندارند.

وی افزود: آب آشامیدنی روستا از طریق شرکت نفت تامین می‌شود و در حال حاضر پمپ آب‌رسانی که آب چاه‌ها را به روستا هدایت می‌کند سوخته و آب آشامیدنی اهالی روستا قطع است.

بخشدار مرکزی پلدختر همچنین به موضوع خریداری منازل اهالی روستا از سوی شرکت نفت برای جابجایی آن‌ها به مکان دیگر اشاره کرد و گفت: قیمت منازل اهالی روستا از سوی این شرکت طی سال گذشته کارشناسی شده تا با خرید آن‌ها اهالی روستا را به‌جای دیگر برای سکونت انتقال دهند و این در حالیست که این جابجایی تاکنون انجام‌نشده است.

میرزایی تاکید کرد: جابجایی اهالی روستای تنگه فنی به منطقه‌ای دیگر در گروه اخذ کد شناسایی روستا از سوی وزارت کشور بوده که این امر باید از سوی متولیان امر عملی شود.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بهمن‌ماه سال گذشته در جریان سفر به لرستان در مورد آلودگی نفتی آب آشامیدنی روستاهای شهدای تنگ فنی و سراب رجب پل‌دختر گفته بود: در راستای حل این مشکل یک دستگاه تصفیه آب به‌وسیله پژوهشگاه صنعت نفت کشور ساخته و در روستای سراب رجب نصب‌شده است.

وی بابیان اینکه آلودگی‌های نفتی این منطقه نیز کنترل‌شده است، تصریح کرد: خوشبختانه دیگر مشکل نفوذ نفت به داخل خاک در این منطقه را نداریم و سطح آلودگی‌های نفتی این منطقه کم شده است.

به‌هرروی به نظر می‌رسد ساکنان این روستا راه‌حل رفع مشکل ۲۰ ساله آلودگی نفتی منطقه را خریداری اراضی و خانه‌ها و جابجایی روستا می‌دانند، موضوعی که نیازمند بررسی‌های کارشناسان مرتبط و مسئولان است.