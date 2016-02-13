آب آشامیدنی دماوند تاییدیه سلامت سازمان غذا و دارو را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان غذا و دارو(ایفدونا)، میشل راسکائو ضمن قدردانی از حمایت‌های مسئولان سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: این شرکت با قدمتی بیش از ۴۰ سال، به‌ عنوان بنیانگذار صنعت آب آشامیدنی بسته‌بندی ایران می خواهد با ارائه محصولاتی مطابق با ضوابط داخلی و بین‌المللی و با بالاترین کیفیت ممکن جایگاه خویش را در صدر این صنعت به‌دست آورد.

وی با اشاره به روز آمد بودن تکنولوژی و توانمندی های شرکت دماوند در طول سالیان اخیر، گریزی هم به خط تولید کارخانه اش زد و گفت: بالا نگه‌داشتن کیفیت محصول جهت مصرف مشتری مهمترین عامل این به روز بودن است.

راسکائو همچنین با بیان اینکه شرکت فرانسوی Danone به‌ عنوان سرمایه‌گذار اصلی دماوند، می‌کوشد محصولات خود را با بهره‌گیری از تکنولوژیهای مدرن، تولید کند به آزمایشگاه‌های پیشرفته کارخانه آب آشامیدنی دماوند نیز پرداخت و تصریح کرد: آزمایشگاه‌های بررسی کیفی آب بسته‌بندی کارخانه دماوند از جمله مجهزترین دستگاههای کنترل می باشند به طوری که در این آزمایشگاه‌ طی ۵۰ مرحله آزمایش کیفی روزانه، ۱۲۴ فاکتور بر روی تمامی محصولات بررسی می گردد.

مدیر‌عامل شرکت دماوند همچنین اضافه کرد: تولید محصولات دماوند با بهره‌گیری از سیستم میکروفیلتراسیون پیشرفته با عبور از شش مرحله مختلف، تولید می‌شود.

راسکائو در پایان با تاکید بر اینکه محصولات کارخانه دماوند پس از انجام اصلاحات مورد نظر، تاییدیه سلامت سازمان غذا و دارو را نیز به دست آورده است خاطر نشان کرد: مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو و برخی از مدیران ارشد این سازمان در آینده بسیار نزدیک از کارخانه آب دماوند بازدید خواهند کرد.

بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، نتیجه آزمایش‌های صورت گرفته حاکی از آن است که آب آشامیدنی بسته بندی شرکت دماوند از صحت و سلامت کافی برخوردار بوده و مصرف کنندگان می توانند با آسودگی خاطر از این محصولات استفاده نمایند.