هشت درصد داوطلبان انتخابات مجلس در مازندران بانوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی شامگاه شنبه در نشست داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با استاندار با بیان اینکه ۲۲ بهمن باشکوهترین شکل ممکن برگزار شد از آن بهعنوان عید ملی و مذهبی ایرانیان یادکرد.
وی اظهار داشت: مردم به عشق انقلاب و آرمانهایش در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند و به اعتقاد تحلیل گران شمار شرکتکنندگان در این مراسم ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
وی با عنوان اینکه انقلاب اسلامی به پشتوانه حضور مردم همیشه در صحنه استوار است درباره فرایند انتخابات استان گفت: ۳۰۵ داوطلب در استان ثبتنام کردند واز این تعداد ۱۲ نفر انصراف دادهاند.
رئیس ستاد انتخابات استان مازندران اظهار داشت: از مجموع داوطلبان باقیمانده پس از بررسی صلاحیت داوطلبان، ۱۶۹ نفر صلاحیتشان تأیید نهایی شد و یک نفر نیز از خارج از استان برای انتقال به حوزه انتخابیه استان اقدام کرده است.
یونسی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷۰ داوطلب تأیید صلاحیت شده داریم که برای تصاحب ۱۲ کرسی مجلس رقابت میکنند گفت: برای هر کرسی انتخابات ۱۴ نفر رقابت خواهند کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از استان بارأی مردم روانه خانه ملت میشوند گفت: گردش نخبگان و قدرت در نظام جمهوری اسلامی بارأی مردم رقم میخورد.
وی با عنوان اینکه رفاقت را کاندیداها سرلوحه کار قرار دهند ادامه داد: از میان داوطلبان انتخابات، ۹۲ درصد داوطلبان مرد و هشت درصد را بانوان تشکیل میدهند و ۲۳ نفر شامل ۱۴ درصد از خانوادههای معظم شهدا هستند.
یونسی بابیان اینکه ۶۹ نفر از داوطلبان از رزمندگان و ۳۰ نفر از جانبازان هستند یادآور شد: ۱۱ نفر از داوطلبان نمایندگان فعلی مردم و چهار نفر نیز نمایندگان ادوار گذشته هستند.
وی با اظهار اینکه ۹ نفر از داوطلبان پزشک، ۱۷ نفر دبیر، ۲۵ نفر بازنشسته هستند یادآور شد: حداقل سن داوطلبان ۳۰ سال و حداکثر ۶۶ سال و میانگین سن ۴۵ سال هستند.
رئیس ستاد انتخابات مازندران بابیان اینکه بیشترین داوطلبان در حوزه انتخابیه بابل به رقابت میکنند افزود: انتخابات پدیده نوین تمدنی است و سبب پویایی و نشاط جامعه میشود.
یونسی به شیوههای انتخاباتی و تبلیغاتی اشاره و اضافه کرد: باید جنبههای عقلانی و منطقی را در شیوههای تبلیغی مدنظر قرارداد و زیباترین شکل رقابت در لباس رفاقت برای انتخابات رقم خواهیم زد تا شاهد تجلی بینظیر مردم در پای صندوقهای رأی باشیم.
وی با عنوان اینکه هیچ جامعهای با کینه و تفرقه بهجایی نخواهد رسید، اظهار داشت: جوامعی به توسعه میرسند که یکدل و متحد باشند و بیشک تجلی همدلی در استان در هفتم اسفندماه به رخ کشیده خواهد شد.
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